台鐵太魯閣列車2日發生重大傷亡事故，社會關注台鐵能否因此加速改革，且總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也都喊出台鐵改革。至於一般民眾又是怎麼看政府宣示改革？根據民眾黨昨(25日)曝光的最新街訪影片，有民眾表示，「改革應該只是做個樣子吧！」

新任交通部長王國材22日在立法院交通委員會面對立委詢問時，他說，改革要與時間賽跑，除了擬定好目標，他也希望發揮專長，透過智慧交通解決問題，台鐵組織改革可以分為3個階段，首先是運工機電地區整合，第二是解決財務，第三步則是走向企業化，他目標在3年內讓台鐵走向企業化。

而民眾黨25日在臉書PO出「民眾神回覆」影片，走上街頭詢問民眾關於「政府多次宣示要改革，但還發生重大意外，對政府還有信心嗎？」受訪民眾的答案分別是「沒有什麼信心 」、「有信心，當然有信心」、「應該可以吧」、「有些東西比較難，改革應該只是做個樣子吧」。

另外，還有民眾表示，「有些東西也不是一時改革的了，不過要努力啦」、「外界的監督力量如果不夠，其實再怎麼說都沒有意義，台鐵自己本身不願意去做這個改進，那也是枉費大家一片好心。」

對此，立委邱臣遠也做出回應，蔡政府3年前也喊出要大刀闊斧改革台鐵，卻又發生這麼嚴重的事故，民眾對這部分沒信心，這是正常的，目前最重要的是針對軌道安全方面嚴格監督。

(中時新聞網)