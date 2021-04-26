【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】說起煤礦，北台灣的民眾想到的可能都是九份或金瓜石，這可能是受了早期電影《多桑》的影響。事實上台灣很多地方都有煤礦，例如新北市的新店區就曾經有三大煤礦，但如今可能連在地人都說不出是哪三大煤礦了。

新店早期三大煤礦中，現在還偶爾會被提起的只有和美煤礦，一來是因為位於碧潭風景區旁，二來是煤礦入口還保存良好，三來則是因為和美山就是因為和美煤礦而命名。

其實新店原本的三大煤礦，都距離碧潭不太遠，和美煤礦就在碧潭的邊上，另外兩座煤礦則稍遠一點，一座是位於碧潭南邊、北宜公路旁的明治煤礦，另一座則是位於碧潭北邊、檳榔路旁的振山煤礦。

儘管另兩座煤礦分別位於和美煤礦的南與北，但是和美煤礦屬景美煤田，明治煤礦和振山煤礦則都屬於石碇煤田，煤田的脈絡不一樣。

新店的三大煤礦都是在日治時期設定礦權，例如明治煤礦的前身為大坪林炭坑、文山炭礦，本來是由日本人吉川榮三郎取得礦權，昭和七年、西元1932年合併了其他礦區，礦業人改為駱世安、劉永添、黃程輝。昭和十三年、西元1938年，礦名變更為明治炭礦；戰後又改名為明治煤礦。明治煤礦在1950年已經收坑。

振山煤礦在明治三十一年、1898年設立礦權，昭和十四年、西元1939年更改礦業人為劉明與李龍卿。振山煤礦在1949年就已收坑。

和美煤礦原本礦業主是廖和先生，在1948年轉讓給林秀卿先生，後因礦災及滲水，1966年廢棄。

三大煤礦目前只剩和美煤礦的礦口還保存良好，但也已經慢慢淹沒在綠草之中，至於明治煤礦與振山煤礦，前者礦口已難再尋覓，而後者礦口也早已塌陷了。

(中時新聞網)