【愛傳媒陳耀昌專欄】剛剛寫文章寫到一半，猛然想到今天是李敖生日。李敖生於1935年4月25日，如果還在世，今年是86歲。我在高三時唸了李敖在文星叢刊的「播種者胡適」。這本書深深影響我一生的行事風格，喜當播種者pioneer 。這本書也讓我以胡適和李敖為師。

在那個戒嚴年代，李敖確實是許多年輕學子的啟蒙者。1997年8月31日李敖為慰安婦募款，我就毫不猶豫買下一個胡適送給李敖的這幅書法。

這也是我與李敖結緣之始。我還記得那一天坐我旁邊的是我的小學同學，當時甫任228紀念館創館館長半年的葉博文。那天他好像也買了一些舊文件供紀念館收藏。

這張照片是2015年6月19日，他送我一個印章。他不會輕易送人墨寶，很感謝他送我這一輻。

可惜我年輕時買的文星，可惜現在幾乎都已遺失，只剩這本胡適日記選集。

作者為臺灣醫學血液疾病及骨髓移植教授、台灣史小說家，獲得多項文學獎

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(中時新聞網)