【愛傳媒葉毓蘭專欄】對於王國材部長因國人對臺鐵這樣交通重大安全事件而上臺，但在上臺的諸多重點中，交通安全改善僅是名列第八，我贊同交通安全改革是應該給予國人正式承諾，但我更希望部長謹記交通安全是本次民怨所在，務必把交通安全放在改革的第一要務。

其次，未來交通改革，需要從交通教育、工程、設計、招標、施工等全面改革，王部長應該要提出我國交通全盤改革的方案，更要避免像臺鐵總體檢那樣未能有效落實。

但對於提高我國交通安全改革層級的訴求，可惜王部長仍是消極應對，未來我會繼續監督下去。

再者，對於先前許多朋友在我與劉宏彬先生一同走訪榮總至石牌站影片下所提的各種問題，我也深刻了解，我國交通工程與設計長期未能滿足民眾的使用需求，更讓人民面對極大的風險。

尤其看到數據統計，更突顯問題一定要被解決。在109年我國3000名交通事故死亡中，行人佔431人（14.37%），自行車佔245人（8.17%），可見我國交通對於弱勢用路人有著極大威脅，根據康健雜誌106年調查，行人最頭痛路況分別是，沒有人行道（44.8%）、人行道凹凸不平容易跌倒（36.8%）、汽機車搶道違停（36.6%）、騎樓攤販雜物（33.5%）。

因此也在這次質詢將問題向部長提出，希望他務必重視，身心障礙者、高齡者、孕婦、推娃娃車家長以及其他弱勢用路人的安全。我希望除了部長，更要找這些有決策權的官員，一同來感受我國道路對於弱勢用路人的不友善。

最後，我要求部長承諾優先檢討改善大眾運輸站點、醫療院所、照護機構、學校幼稚園附近的人行道、無障礙設施跟停車問題，其次未來新開闢的道路都要設置人行道，落實人本交通，受限非本委員會的質詢時間短暫，還有更多交通安全議題與需要改革的問題，我會繼續追下去。

作者為立委、前警大教授

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(中時新聞網)