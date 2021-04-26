【愛傳媒黃珊珊專欄】這幾天又開始擔心的是清真寺的禮拜是否有感染者，機師從部桃事件開始就是防疫的破口，而且貨機駕駛不必居家檢疫，造成更大的風險，來往世界各地的機師，不比在國內第一線的醫護人員的風險低，這樣的管制顯然不足因應，更何況一旦參加公眾聚會就成為社區噩夢，我們衛生局已經盡全力在進行疫調，如果有參加清真寺4月16日禮拜的民眾，如果有任何不舒服或呼吸道症狀，一定要趕快跟我們聯絡：1999或02-23753782防疫專線！

上周有兩場很重要的記者會，第一場是十一所高中納入財經素養課程，由台大與民間業師進入高中，雖然每校只有80個名額，但第一天的課程就爆滿到140多人，其他學校幾乎也是秒殺，這是我的朋友結合台大區域合作暨競爭力研究中心和燃點公民平台提出的創新計畫，教育局剛好也正在規劃各項素養課程，所以一拍即合。

回想我在高中大學時，因為一個人在台北求學，大學還半工半讀，深刻體驗如果把錢花完，真的就會沒錢吃飯，所以出社會後就很小心的儲蓄，我自認沒有甚麼理財頭腦，懶人理財法是把儲蓄分三塊，1/3存起來不能動的救命錢（隨時可以保護自己不致流落街頭），1/3有機會就繳不動產貸款或比較穩健的投資（雖然現在很困難），另外1/3投資高投報的基金或股票（但是要有賠光光的準備），例如我買的基金在金融海嘯跌了50%，等了十年轉正還賺了20%，後來覺得自己沒甚麼偏財運，現在只會乖乖存定存或外幣。

高中生如果可以提早了解這世界的金融遊戲規則與理財素養，就不必像我們一樣走那麼多冤枉路。

另外一場記者會就是「保險理賠醫起通」，這場創新跨領域跨時代的技術與服務合作，全國首創甚至獨步全球，因為區塊鏈的技術現在可以做到資訊完整保護，以後應該會有更多的運用在各種公共服務領域，台北不斷嘗試把各種智慧科技的方法引入城市治理，受惠最大的是台北市民！

在台北市聯合醫院、新光醫院、國泰醫院、萬芳醫院住院，出院時只要填一張同意書及上APP，就完成理賠申請，壽險公會會通報你所有的保險公司進行理賠作業，診斷證明與病歷資料都透過中華電信的區塊鏈技術保護在醫院與保險公司間連結，保戶不必勞碌奔波，就可以得到理賠，因為，好好養病比較重要！

福國利民是從政的人基本該做的事，我與我辦公室的同仁每天都在想怎樣讓市政更貼近人民的生活，怎樣讓市民更幸福，上面兩件事看來簡單，但是卻是很多人努力了大半年的成果，我辦公室的幾位同仁每天都在與相關人士開會，這些成果應該歸功他們，謝謝他們！

4月24日我到地方走走，走進紀州庵、逛北門、到公館吃蚵仔麵線、看看我們可以再多做些甚麼，這城市的每個角落都有好多故事，好多事情可以做，但是正向的事物往往上不了新聞版面，其他八卦與負面消息反而成了主流，但如果有一天民眾都不相信新聞報導的真實性與公信力，才是台灣社會最大的損失！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)