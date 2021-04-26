台中一名7歲黃姓男童，本月到一間私人柔道館上課，學沒幾天就遭到67歲何姓教練與就讀小四的學長，90分鐘內重摔27次，男童過程中雖然喊痛求饒，何姓教練卻置之不理，直到在旁錄影的黃童舅舅驚覺不妙，才緊急將外甥送醫，但因頭部受到重創，醫師宣判腦死，目前仍在醫院與死神拔河。網紅連千毅也看不下去，25日晚間開直播怒轟何姓教練：「不是人，把小孩當沙包」，並承諾會捐一筆錢幫助黃童一家人度過難關。

黃童被摔腦死憾事發生在本月21日，當天他去上90分鐘柔道課，不料先是被高出他一個頭的小四學長，連摔20次，後來何姓教練接著重摔黃童7次，黃童期間不斷痛哭哀求，卻被何姓教練說是「假裝」，最後導致黃童嘔吐昏迷，送醫後宣判腦死，醫師研判，黃小弟即便醒來，也有很大機率變成植物人，讓黃童父母心碎不已，痛批何教練至今至一句道歉也沒有，一開始還佯稱黃童是自己去撞牆壁，冷血至極。

台中7歲男童學柔道被摔成腦死，連千毅25日火大開直播痛批。（圖／翻攝連千毅臉書）

連千毅昨（25日）在直播中談及黃童遭何姓教練重摔一事，表示自己的兒子比黃童小１歲，身為人父的他，很能感受到黃爸爸的痛，怒何姓教練沒人性，一個7歲孩子哭那麼大聲還在摔，你當小孩是沙包嗎？「小孩子承受的力道，跟我們大人不一樣，我看你是腦子進水，沒腦當什麼教練，好好一個健健康康小孩被你摔成腦死，你比畜生還不如！」。

連千毅願幫黃小弟付醫藥費。（圖／翻攝自連千毅臉書）

何姓教練如今遭羈押禁見，連千毅在直播中呼籲何家人，要代替何姓教練出面道歉並善後，更直言社會上有一些比較有愛心的兄弟，不會放過何姓教練，並語帶警告：「你交保的那天真的會很困難」。連千毅還在個人臉書寫道：「何姓教練你交保那天，相信非常多的社會上有愛朋友，會在看守所門口等你，幾百顆拳頭伺候你」。

除了痛罵教練、替男童喊話祈福，連千毅更提出「實質幫助」，他表示，黃弟弟還在加護病房，父母可能為了照顧兒子而無法上班，又要支付龐大醫藥費，承諾這幾天手頭上的事情忙完後，會和幾個好友一起集資一筆救助金，要親自交給黃爸爸度過難關，還會帶一條大甲媽祖轎上的紅布條給黃弟弟，希望能有所好轉。

(中時新聞網)