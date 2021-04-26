去年繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）宣布以400億美元（約1.1兆元新台幣）收購日本軟銀旗下大廠安謀（ARM），創下當時半導體業史上最大收購案，但英國政府以國安為由，要求輝達提出報告說明，收購案可能因此破局。儘管如此，分析師Hans Mosesmann仍對輝達的基本面具信心，重申買入等級，喊出目標價800美元，且預估股價會飆升30%。

根據CNBC報導，美證券商Rosenblatt Securities分析師Hans Mosesmann在最新的一份報告指出，儘管出現英國政府介入調查的插曲，但並不影響AI的未來性，輝達將因此受惠。

除此之外，Hans Mosesmann認為輝達新發表的中央處理器「Grace」極具潛力，這也是輝達能否主宰未來戰場的關鍵，Hans Mosesmann說：「我們認為輝達有50%的機會收購安謀，但他們在月中發表新CPU，這是輝達的B計畫，已不包含ARM在內。」

儘管英國要求輝達對收購案進行報告，但輝達的策略相當完整，因此Hans Mosesmann對輝達未來性的相當樂觀，重申買進等級，並喊出目標價800美元，而目前輝達股價為610.61美元，未來將有高達30%的漲幅。

輝達4月中發表全球首個採用 Arm 架構的資料中心中央處理器 Grace，目標鎖定超級運算領域，針對人工智慧（AI）與高效能運算的效能是當今伺服器的10倍，預計2023年上市。

而目前輝達收購安謀卡關，英國政府要求競爭與市場主管當局對此事進行調查，並在7月30日前提交這項併購案對市場競爭與國安影響的報告，花旗分析師Atif Malik不看好這項交易案通過，稱只有10%機率能闖關成功。

(中時新聞網)