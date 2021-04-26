清華大學歡慶110周年校慶，EMBA邀請前台積電企業訊息處資深處長孫又文分享如何經營投資人關係的經驗，清大EMBA執行長林世昌與前清大科管院副院長金聯舫也都到場聽講，金聯舫更推崇孫又文對台積電的建樹。清大科管院院長林哲群則表示，跨域整合是清大科管院的發展重點，就像這場演講內容雖然主題是投資人關係，但內容涉及財務、行銷與策略等領域，是非常棒的經驗分享。

前台積電企業訊息處資深處長孫又文，首度對外分享自己這17年來如何經營投資人關係的經驗，她提到會進入到IR領域是個意外，也提到，IR的核心宗旨應該讓投資者了解企業的價值、成為全世界科技基金的核心持股，而且Buy and Hold，同時也叮嚀必須對投資單位有一定的了解，也必須tell the truth well。

孫又文曾經得過8次台灣最佳投資人關係、全球前二十五大的投資人關係主管，更在任職台積電的17個年頭裡，開過66場法說會。孫又也強調，做IR不是只有IR一個人，要全公司一起，而且也必須把投資者如何看待台積電的訊息，反饋給公司經營者，讓經營者知道那些地方必須改變，因為改了會讓台積電進步。

孫又文是台大哲學系畢業，最後念到財務博士，而她的IR人生，是個無心插柳的結果；2003年初孫又文進入台積電服務，一開始是進入財務部門，三個月試用期滿，原任台積電的IR要離職去轉任證交所國際部的副總，當時台積電財務長張孝威詢問孫又文是否願意接下台積電IR的位子，同年六月，孫又文的IR人生就開啟了，直到2019年12月底退休，整整17個年頭。

孫又文提到，自己也曾渡過摸索期，2003年6月，甫接手台積電的IR，一開始不知道IR的目的是甚麼，也接手替創始大股東國安基金和飛利浦賣台積電股票的任務，當時有仲介單位幫忙賣，最終決定用ADR方式出售，但出售後才知道，當時台積電賣掉的股票都到美國短線投資基金手上，而且ADR原先佔台積電全部股數的9％，但賣完之後，ADR佔台積電持股達到13.5％，ADR增加五成，這是個不理想的案例。

加上2004年孫又文開始去做Non deal road show，講的很正面，但越講股價總是上不去，甚至還有下跌的跡象，原來某些短線投資者會因為認為台積電未來成長有限，把手上的持股出售，而且Roadshow對象有限，也讓孫又文思考到，該如何開拓領域，能接觸到不同的投資者。

於是2005年孫又文重新省思，並對IR下了一個全新的註解，認為IR應該是讓投資者了解台積電的價值，並且讓台積電成為全世界科技基金的核心持股，也要Buy and Hold，這也包括要找到適合的投資者，也將投資者對台積電的想法、對產業與市場的看法，回饋給自家的經營團隊。

此外，孫又文也補充，投資者主要可以分成BUY SIDE和SELL SIDE，前者是真正買股票的人，包括共同基金、指數基金、退休基金、對沖基金，與追求穩定獲利的Yield fund等，這些國際機構的背景、可控制基金、意見領袖等都必須研究清楚；至於SELL SIDE，分析師有地域性限制，因此該著墨在耕耘Sales領域。

而針對如何和投資人溝通的部分，孫又文提到，投資單位向來重視營收與獲利成長、ROE與企業的未來性，2009年台積電創辦人張忠謀回鍋，2010年便對外宣示，台積電未來五年有兩個營運方針，包括營收未來五年複合成長率會超過一成，第二ROE要達到二成，另外要投資人能長線持有，也必須讓對方清楚明白公司的經營模式、策略、文化、價值觀，同時得有友善的網站介面，讓自家的財務資訊友善與清楚揭露。最後，孫又文也揭露，自己接IR之後，張忠謀對其的叮嚀，必須Tell the truth well。

另外，孫又文也分享台積電取消員工配股機制的緣由，及資本公積發放股利等小故事。

2003年全世界第一個共同基金，波士頓的MFS找上台積電，告訴台積電，員工分紅拿股票是錯的，因為股票必須用錢買，爾後又有投資人對當時台積電經營團隊提到，台積電分股票給員工是錯誤的。台積電則回應，因為在竹科要競爭人才大家都發股票，但投資者認為，台積電不管做甚麼都是表率，在此事上更應該帶頭改變，並強調，台積電就算發再多現金給員工都沒關係，但不應該發股票，最終說服台積電經營團隊改變，其後第一年改為配股八成，現金二成，爾後五五比，三年後開始改為百分百發放現金。

爾後，剛好台灣政府啟用員工分紅費用化，台灣很多廠商便開始改發現金。孫又文提到，後來自己也聽到科技界老闆要求政府重啟分紅配股機制，並以無法留住人才為理由，但以台積電為例，2003年百分百配股，員工流動率17.8％，2009年百分百發放現金，過去6年員工流動率小於5％，也因此，若要留住人才並非是靠有無發股票，而是取決於自己是不是好公司，符合股東期望。

此外，過去因為台積電是高成長企業，因此經營團隊認為是不需要發放現金股利的，但有投資者建議，公司的經營會有起伏，發放現金股利，是讓投資人對於公司營運狀況有個底，比如台積電股價很長一段時間在50元到70元間區間震盪，而那幾年台積電都會發放3元現金股利，那就是對投資人的一個承諾，但2009年大環境不佳，公司擔心能不能發出3元現金股利，當時孫又文與財務長何麗梅寫信給政府，希望可以從資本公積去發放股利，也獲得政府同意，鬆綁此限制，而近幾年來甚多企業也都蒙受其利，以資本公積來發放現金股利。

圖說：清華大學歡慶110周年校慶，EMBA邀請前台積電企業訊息處資深處長孫又文分享如何經營投資人關係。(圖／業者提供)

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