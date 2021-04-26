在過去典型的財報季中，投資人衡量公司業績表現的標準相對簡單，只要營收年增長超乎預期和獲利有所成長，大致就可定義為成功的表現，但在新冠肺炎疫情肆虐全球逾一整年後，這個遊戲規則可能暫不適用，這個財報季的特點是什麼？在這個特殊且前所未見的時期，投資人應該拿什麼做為比較標準？此外，去年疫情大爆發時，科技股帶領著華爾街股市從崩跌後的谷底一路彈升，甚至出現全球疫情慘重、經濟陷入嚴重衰退，但美股卻迭創新高的背離走勢，今年隨著全球持續擴大接種疫苖、經濟可望逐步重啟，科技股是否將在類股輪動行情下失去光環，美股是否還有高點可期，都將成為這個財報季市場關注的焦點。

在銀行股之後，緊接著換英特爾、IBM、特斯拉、超微、微軟、谷歌母公司Alphabet、蘋果、臉書、亞馬遜等科技巨頭的業績登場，之後沃爾瑪（Walmart）、好市多、Dollar General等零售業將接力公布第一季財報。

分析師普遍預期，科技公司在經歷非凡的2020年之後，可望在2021年維持成長趨勢，根據FactSet所做的調查，分析師預估標普500指數科技成份股第一季獲利平均估將較去年同期成長22%，全年盈餘估將較2020年成長18%。

沃爾瑪（Walmart）、Dollar General等去年大放異彩、業績噴發的必要產品零售商，在這個財報季可能端出讓人相當失望的營收增長數字。而最受疫情重創的梅西百貨（Macy's）和科爾（Kohl's）等百貨服飾零售商、達美航空（Delta Air Lines）和聯航等航空公司，以及溫德姆（Wyndham）等連鎖飯店集團，則可望在本財報季拿出讓人瞠目結舌的增長報告。

財金數據公司Refinitiv消費者研究部門總監Jharonne Martis表示，這將是一個「上下顛倒」的世界，好的不代表真的好，而負面的卻可能代表這些公司其實表現很好，我們從未有過可比擬的時期。

Martis舉出兩個「顛倒」的實例，達美航空今年第二季營收年增率估將是去年同期的4倍多，但其第二季營收預估為62.2億美元，還不及疫前2019年同期營收125.4億美元的一半。沃爾瑪第一季營收成長率估較去年同期下滑2.2%，但其首季營收預估為1316.6億美元，卻優於疫情爆發前2019年同期的1239.3億美元。

不一樣的做法

為了確切呈現在這一段復甦期間的真實表現，企業採取了和以往不同的作法。

Dollar General和全球第三大零售商Kroger等大流行病的受惠者採用「兩年計」方法，即合併去年（2020年）和今年的同店營收增長。Dollar General預估2021財年同店營收將較2020年下滑4%～ 6%，但將2020年年的強勁增長率併入，則兩年計的同店營收成長約10%～12%。

受到這場大流行病重創的航空業則採用另一種方法，在財報中提供對2019年和對2020年的比較。達美航空表示，這是因為這場疫病帶來急劇且空前的影響，將2021年業績與2019年比較，可以了解新冠肺炎疫情造成的全面影響，以及復甦的進展。

達美是美國第一家公布業績的航空公司，其今年1月至3月淨損為11.8億美元，經調整後，該首季每股虧損3.55美元，超出市場預估的每股虧損3.17美元。該公司今年首季營收為41.5億美元，較2019年同期營收104.7億美元下滑60%，該公司預期第二季營收將較2019年同期減少50%～55%，而排定的航運量能將較2019年減少三分之一。

隨著更多人接種疫苖、政府鬆綁防疫限制，航空旅行需求已從疫情期間的谷底反彈，但由於人們仍盡量避免出差和長程國際旅行，因此航空旅行需求距離回到疫前水準仍然相遙遠。

美國航空今年首季營收與2019年同期相比下滑62%。聯合航空首季營收與2019年同期相比下滑66%，該公司預期今年晚些時候可望重拾獲利，而隨著出行意願升高，第二季運量應可達到2019年水準的45%。(2-1)

(時報資訊)