可口可樂和美國最大二手車零售商CarMax也拿業績與疫前數字相比。可口可樂上周公布財報時表示，儘管第一季總需求仍低於疫前水準，但隨著歐洲和北美區業務回溫，3月的全球單箱銷量已經回到2019年同期水準。

FactSet資深盈餘分析師John Butters建議投資人在看成長率時也要看清「上下文」，他表示，獲利正在改善，但你比較的是一個非常疲弱的基期，這也就是為什麼某些數字遠超出我們尋常所見。

科技股可望帶動一波漲勢

隨著新冠肺炎疫苖開打，投資人也開始準備為後疫情時代重新定位投資組合，於是今年初美股開始展開類股輪動行情，資金從受惠於遠端上班上課的科技股，轉向了與經濟情勢息息相關的周期股和價值股。不過本周科技巨頭的財報將緊鑼密鼓的登場，分析師看好他們可能打出新的秘密王牌，或許能再度掀起一波漲勢。

本周的財報公布時間表擠滿了眾科技大廠，特斯拉和恩智浦半導體周一（美東時間26日）公布財報。超微、微軟和谷歌母公司Alphabet訂於周二（美東時間27日），蘋果和臉書訂於周三（28日），亞馬遜和推特將於周四（29日）發布財報。

Wedbush Securities分析師Daniel Ives表示，這些科技巨頭穩健的獲利表現可能帶動科技股新一波漲勢。他在報告中指出，基於該產業強勁的基本面，我們認為第一季業績報告將成為這些大型科技公司的主要利多題材。

由於這些科技巨頭是美股主要指數最大的成分股之一，他們上漲，整體市場也將隨之走強。

這場大流行病迫使許多人必須在家上班上課，隨之而來對個人電腦、筆記型電腦、平板電腦、事務機等硬體，以及對雲端服務、線上會議等軟體的強勁需求，助科技股度過了風生水起的2020年。不過，隨著各地持續推展疫苖，投資人擔心一旦經濟全面重啟，因大流行病而興起的遠端生活方式還能持續多久，若沒有了這個順風車可搭，科技公司的成長前景是否依然樂觀。

關於這一點，我們可能還要好幾個月時間才能獲得驗證，但分析師認為，科技業前景仍有可期待之處，例如部分企業仍準備讓員工在疫情結束後保持遠端工作模式，以及去年在疫情期間發生的某些轉變可能繼續保留下來，像是增加線上會議或虛擬看診等，這表示對科技業之硬體和軟體產品的依賴仍將存在。

Ives在報告中表示，數位化轉型是現在進行式，可望為科技公司帶來下一個多年的榮景，「現在我們估計35%的工作量在雲端完成，而到2023年這個比例將增加一倍。」

即使在歷經最近的拋售之後，科技股的估值仍然很高，投資人對於現在應否繼續壓寶科技股難免信心動搖，但分析師認為目前仍有理由相信科技股將進一步走高，其成長前景可能勝過高股價。此外，近來歐洲與亞洲疫情急速升高，也可能再為科技股增添成長動能。

不過，大型科技股的前景也並非萬里無雲，仍有一些風險值得注意。首先，民主黨完全執政意味著科技股將面臨監管趨嚴。4月中旬，美國眾議院司法委員會已表決通過一份針對科技巨頭的報告，該報告將成為約束Alphabet旗下谷歌、蘋果、亞馬遜和臉書等科技巨頭之市場勢力的立法藍圖。而這只是一連串整頓大型科技公司的立法計畫之一。

此外，美國總統拜登提出加稅為其基建計畫籌措財源，也將給科技股帶來逆風。拜登先是在3月31日提出為期8年、規模超過2兆美元的基礎建設計畫，並準備將公司稅稅率從目前的21%提高至28%，以作為龐大支出的財源。

上周媒體援引消息人士報導，拜登擬提高資本利得稅和其他富人稅，為著眼於兒童照護、學齡前教育和帶薪假的第二階段基建計畫籌措財源。消息指出，這項提案將要求最高邊際所得稅（marginal income tax）稅率從37%提高至39.6%，並提議對收入超過100萬美元者的資本利得稅稅率提高近1倍，達到39.6%，創下美國自1920年代以來最高的投資收益稅率。

本財報季還有另一個特點，許多企業將願意再度提供財務預測和營運展望。基於新冠肺炎全球大流行帶來的高度不確定性，去年幾乎所有企業都暫停發布財測。企業提供的展望與分析師所做的預測都可為投資人提供有用的參考，如果企業表現超越這些預測，仍是一個相當正面的信號。值得注意的是，這場大流行病顛覆了人們生活、工作和消費方式，投資人正航行在一個未知的海域，要確定企業發展優劣的真實情況，投資人必須濾除無法反映需求續航力的因素，例如激勵措施和經濟解封所引爆的購物狂潮。(2-2)

(時報資訊)