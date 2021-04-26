英特爾（Intel）今年第一季財報，顯示該季營收為197億美元，比去年同期下滑1%，淨收入為34億美元，下滑41%。在197億美元的營收中，與個人電腦及遊戲機有關的CCG事業群營收最高，為106億美元，並比去年同期成長8%，但資料中心事業群（DCG）的營收為56億美元，大幅下滑20%；不過，自駕車業務Mobileye在該季創下3.77億美元的營收紀錄，成長48%。外資出具最新報告，給予台股中英特爾概念股5檔「加碼」評等，包括華碩(2357)、微星(2377)、廣達(2382)、台積電(2330)及緯穎(6669)等。

外資指出，英特爾預估今年的PC市場仍將有2位數的年增，在PC個股中最青睞華碩、微星。至於在伺服器方面，英特爾預估，第二季雲端解決方案將帶動數據中心的需求強勁反彈，再加上新的IceLake帶動升級，包括企業和數據中心等都將有新的佈建，特別看好緯穎和廣達。

華碩共同執行長許先越日前指出，現在產業環境變化很快，華碩在新事業發展上，整合包括併購、一些深度的產學合作，還透過一些策略合作等等方案，為此，華碩內部已成立創新發展室，專門面向新創企業商機，希望可以用華碩集團的供應鏈、行銷資源等，培養員工內部創業，華碩也能藉次抓住新商機。

華碩預計在5月推出新一代ZenFone 8旗艦級手機。是繼3月推出新一代電競手機ROG Phone 5後，進一步搶攻5G手機市占率，市場預期，新款 Zenfone 8將搭載高通Snapdragon 888 5G晶片，並可能與ROG Phone 5一樣推出三種版本。

緯穎布局5G＋AI商機，聚焦歐、美電信運營商擴業務，5G公網專案先行。預期2021下半年到2022年將是立足5G伺服器市場的決勝關鍵點，緯穎也加速結合產業鏈合作夥伴資源，同時深化與同集團下的網通廠啟碁合作，拚取競爭先機。

(時報資訊)