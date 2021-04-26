aPure機能性纖維商品企劃總監曾小萍表示，物理上較長且密度緊實的纖維，較不會沾附髒污，洗滌也更容易。（業者提供）

許多網路正妹外表光鮮亮麗，「私下」卻很邋遢，粉底可以遮瑕，拍照可以開濾鏡，但回家關起房門，褪去底褲「內」裡怵目驚心的斑痕，是每個女生只有自己知道的祕密。織品專家建議，選擇高支數高精梳材質，是遠離褲底陳年卡垢的第一步。

aPure機能性纖維商品企劃總監曾小萍表示，物理上較長且密度緊實的纖維，較不會沾附髒污，洗滌也更容易，來自日本的Pure5.5弱酸纖維，讓私密處維持pH值5~5.5的健康狀態，使好菌與壞菌達成自然的平衡，不僅能從源頭緩解惱人的分泌，還可消除大部分異味。

內褲怎麼洗才乾淨？機能紡織專家曾小萍指出，第一招內褲不要放隔夜，易成為細菌的溫床；第二招以中性洗劑手洗，可增加局部摩擦力；第三招洗後務必徹底擰乾，縮短潮濕的時間；第四招置於通風處晾乾，最好經過日曬殺菌；第五招穿著頻率高的內褲，應半年汰換一次。

根據醫學報告指出，女生在排卵期分泌會特別旺盛，由於分泌物主要成分為蛋白質，容易成為細菌的溫床，內褲若沒徹底洗淨，不僅觀感不佳，還可能引發感染或炎症。褲底卡黃垢超難洗，潔癖人的嚴菌考驗，也是許多女生常面臨到的問題，有時候並不是沒有洗乾淨，而是沒遇上對的內褲。

國產的內褲品牌Pure5.5，來自擁有17年機能纖維歷史的國內知名品牌aPure，曾小萍總監表示，酸鹼平衡褲是最長親水性的弱酸短纖，擁有好洗又快乾的特性，不一定要使用洗劑，更毋需會刺激肌膚的漂白水去漬殺菌，外宿族曬內褲大不易的問題，住在沒有陽台，連洗衣機都是奢求的小套房，每天洗完澡順手洗好的小褲，可以清水洗淨扭乾，晾掛通風處4小時即可，每天都有乾爽的內褲可穿。另外心愛小褲被染紅，從此烙印一塊礙眼的污漬，是每個女生夜裡都會瞬間驚醒的惡夢，曾小萍說，如同去垢原理，就算是頑固難洗的血漬，經實驗證明，Pure5.5獨特的機能性布料也一樣能輕鬆搓洗即淨，不再月月心驚。

國人研發的Pure5.5，除了獨家研發的機能性布料品質有保障，更強調保證達到皇家織品等級色牢度四級，採用台日大廠合作20丹尼超細彈性纖維及高品質包紗合撚技術，全面於台灣本地工廠手工縫製生產的弱酸內褲，不僅受到國人女性的支持，更用訂單相挺國內紡織加工廠。

專業機能性纖維品牌aPure，標榜良感內著，給消費者不一樣的純淨體驗，女生呵護私密，保護自己，就從挑選內褲開始。即日起aPure推出全世界最好洗的內褲，歡迎挑戰五秒洗淨內褲的驚奇體驗，母親節檔期全新推出的莫蘭迪色系，採用12種高級感低彩度新色，將品質穿上身之外，更要引領超越國際精品的內褲品味潮流，於官網及全台門市推出酸鹼平衡褲原價450任選5件1480的優惠組合，滿額再加贈莫蘭迪帆布袋乙個活動。

(中時 )