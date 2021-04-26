近日一名男網友表示，台北一家飯店推出Buffet吃到飽，推出大人只要160元、小孩也僅要130元的優惠價，且菜色豐富，令他直呼「CP值完勝過去所有吃過的Buffet」，圖文曝光後，不少網友紛紛大讚佛心。

原PO昨（25）日於論壇《Dcard》發文，日前經過台北某飯店時，看到人行道立牌看板寫「Buffet開幕特價，大人160元、小孩130元」，便宜的價格令他感到不可思議，便好奇地前去消費用餐。

原PO分享近日到台北某飯店吃的Buffe，一人只要160元。（圖／翻攝自Dcard）

他分享多張用餐區照片，只見熟食區有紅燒肉、麻婆豆腐、蒸蛋、清蒸茄子、兩種時蔬、炸雞塊、涼拌青木瓜和滷豬耳朵等；水果飲料有蔓越莓汁、柳橙汁、木瓜及小玉西瓜；其他菜色則有粥品、配粥的小菜、滷肉飯、肉包、吐司、玉米濃湯等，選擇多樣化，另外也有義式濃縮咖啡可以飲用。

Buffe一人只要160元，但菜色相當豐富。（圖／翻攝自Dcard）

原PO還向櫃台加點了一份椒麻雞及魚排，一份竟然也只要38元，餐點送上桌後，他們都為其份量感到讚嘆，椒麻雞份量不僅大，還相當厚實，令他忍不住說「還好有進來吃」。

原PO向櫃檯加點一份椒麻雞及魚排，竟然只要38元。（圖／翻攝自Dcard）

原PO透露，當日用餐時間為周日中午，但用餐的民眾卻沒有因此爆滿，不像過去吃Buffet時，會有搶食的感覺，整個用餐過程非常悠閒，他忍不住問了服務生「這樣的價格，餐廳有賺嗎？」服務生則回應，其實就是薄利多銷，但希望大家能更珍惜食物。

圖文曝光後，許多網友都看傻了，「這價格太誇張，光喝拿鐵、吃水果就回本了」、「這家之後都要被擠爆了吧」、「真的好扯，怎麼可以這麼佛心」、「在台北這種價格真的是佛心事業」等，但也有不少人認為其菜色相當普通，根本稱不上佛心。

(中時新聞網)