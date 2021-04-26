AZ、嬌生新冠疫苗才爆出血栓疑慮，以色列昨（25）日宣布，正在調查數十起民眾接種輝瑞/BNT疫苗出現心肌炎的案例，病例集中在30歲以下男性，已知多數人經過治療後已經出院，不過仍有2起死亡案例，以色列官方強調，目前還無法確定患者罹病原因是否和疫苗有關。

路透社報導，以色列首席防疫專家、艾瑞爾大學（Ariel University）教授艾許（Nachman Ash）昨日表示，一份初步研究顯示，超過500萬名接種輝瑞/BNT疫苗的民眾中，發生數十起心肌炎案例，當中多數案例發生在施打第2劑疫苗之後，患者主要為30歲以下族群。

艾許指出，以國衛生部正在調查心肌炎在接種疫苗族群中的疾病發生率是否特別高，以及是否和疫苗有關，強調官方對此仍打上問號，還沒有作出結論。

他說要認定心肌炎和疫苗之間的關聯相當困難，因為心肌炎可能由多種病毒引起，過去幾年也出現相當數量的病例。

全國一半以上人口已經接種新冠疫苗，以色列民眾外出可不用戴口罩。

《以色列時報》（The Times of Israel）報導，以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）23日披露以國衛生部針對輝瑞/BNT疫苗副作用的調查報告內容，顯示以色列一共發現62起心肌炎案例，其中56例是施打第2劑後發生，多數患者為30歲以下男性。

其中60名患者經過治療後已經出院、狀況良好，不過仍有2名患者死亡，包含一名22歲女性及一名35歲男性，報導指出2人施打疫苗前身體狀況都很好。

外洩的報告內容顯示，以國官方還無法證實疫苗和心肌炎之間是否有關連，但確實相當擔憂，尤其30歲下男性的發生頻率特別令人關注，他們都是在接種第2劑疫苗後沒幾天發病，若綜合所有年齡層來看，每10萬人中就發現1例可能的心肌炎副作用，但是若集中檢視16至30歲的接種民眾，每2萬人就有1例心肌炎案例。

報告指出，人們的印象是，案件數比預期的還要多，不過目前仍無法確定病例數是否比平常還要多，或是每年都有相當的病例數，調查人員建議，16歲以上民眾的接種進度應該持續進行，不過也發出警告，12-15歲的接種族群也可能出現相同結果。

報告也指出，其他國家至今未發現類似問題，可能是因為年輕族群的疫苗施打率較低。

針對以色列對心肌炎副作用展開調查，輝瑞（Pfizer）回應會定期對疫苗不良事件展開全面調查，但至今未發現心肌炎的發生率更高，強調目前沒有證據顯示施打輝瑞/BNT疫苗會面臨心肌炎風險。

以色列疫苗施打率全球第一，目前全國930萬民眾中，已有將近60%完成疫苗接種。數據顯示，疫苗能有效預防新冠重症及有症狀患者，以色列自1月讓全民接種疫苗以來，單日新增確診已從1萬例以上降至129人。

以色列班古里昂大學（Ben Gurion University）公衛學院院長大維多維奇（Nadav Davidovitch）表示，就算最終調查發現疫苗和心肌炎有關，情況也沒有嚴重到要停打BNT疫苗，染新冠的風險仍較高，施打疫苗後罹患心肌炎的風險較低，而且是暫時的。

(中時新聞網)