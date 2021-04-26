第1季業績亮眼的鋁電容廠-凱美(2375)第2季可望續旺！由於終端客戶需求強勁，凱美不僅第2季已滿單，甚至第3季亦可望維持滿單生產，整體營運有機會一路旺至第3季。

由於大陸環保要求，鋁箔成本增加貨源較缺，且氮化鎵快充及節能要求帶動電源相關新產品需求激增，加上NB及消費性產品需求高檔不墜，致使鋁電容平均交期從過去8週拉長至16到20週，價格也應聲上揚，加上凱美於1月底自奇力新(2456)整併旺詮效益逐漸顯現，晶片電阻價格也因反應成本調漲，帶動凱美第1季業績亮眼。

凱美第1季合併營業收入為17.16億元，年成長94.56%，單季營業毛利為3.7億元，營業淨利為1.6億元，歸屬於母公司業主稅後淨利為2.43億元，年增1.21倍，每股盈餘為1.8元。

凱美表示，由於各產業客戶需求平穩，第2季已經滿單，看起來第3季也是維持滿單生產，目前變數在缺晶片及其他零組件，整體來看，第2季營運及第3季營運可望有不錯的表現。

(時報資訊)