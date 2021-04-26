因最大生產國中國整治汙染行業，引發供應的擔憂，加上整體庫存有下降跡象，致上周五(4/23)英國金屬交易所(LME)期鋁價格攀升至三年來的高點，亦帶動其餘金屬多數齊漲。

據了解，中國國家主席習近平周四表示，中國將於2026年開始逐步減少煤炭使用，努力減少溫室氣體排放，整治汙染行業。分析師指出，從許多經濟指標來看，中國的經濟力道正在減弱，季度增長勢頭逐步趨緩，在中國表示將削減煤碳使用量後，可能會連帶改變鋁行業的局勢格局，因電力佔鋁治煉成本的30%-40%，而中國很大部分是靠煤炭發電。

終場上周五(4/23)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌5美元，報每公噸26,780美元；期鎳上漲332美元，報每公噸16,395美元；期鋅上漲29.5美元，報每公噸2,852美元；期鋁上漲1.5美元，報每公噸2,364.5美元；期銅上漲150.5美元，報每公噸9,551.5美元；期鉛上漲9美元，報每公噸2,058美元。(商品行情網)

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