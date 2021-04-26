第93屆奧斯卡金像獎頒獎典禮台灣時間26日上午舉行，其中呼聲最旺的華裔導演趙婷不負眾望拿下最佳導演，是首位拿下此獎的華裔女導演，也是繼李安之後，史上第2位奪下最佳導演獎的華人。

趙婷難掩激動心情，除了感謝主辦方和其他入圍者，她說：「小時候我在大陸成長，我爸爸常常和我玩背誦詩詞的遊戲，其中一篇是《三字經》。」接著她用中文向全場說道「人之初，性本善」，並解釋其意，「到現在仍是我的信念，我永遠都會在人身上找到善良的地方。我也把獎獻給這些堅持善良的人，是你們讓我有繼續努力的動力」。

最佳男配角則由丹尼爾卡盧亞以《猶大與黑色彌賽亞》獲獎，也分享獎項榮耀給同樣入圍的同片演員凱斯史坦費爾德，上台時也充滿激動情緒，除了感謝一連串的親友工作人員外，也頻頻感謝上帝。最佳原著劇本與改編劇本則分別頒給《花漾女子》、《父親》，而國際影片（昔為最佳外語片）則頒給丹麥《醉好的時光》。

(中時 )