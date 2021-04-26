國民黨前立委孫大千今早在臉書指出，從兩件事情看起來，蔡英文是決定要揹負「藻礁世紀殺手」的千古罵名了：

一、蔡英文始終不願意承諾，三接工程應立即停工，靜待公投結果。不論是對於人民公投權力的尊重，或是基於國內相關法規，事實上皆有法源宣布暫停三接工程。大家想一想，如果在8月28日公投順利通過，依法三接必須遷移，到時候，不但平白浪費國家預算，在這一段期間中，對於大潭藻礁所造成的傷害也將難以挽回。

二、行政院一直以三接外推1公里做為協商底線。事實上，三接外推1公里的替代方案根本就是換湯不換藥，姑且不論藻礁生態系在海面下可能延伸數公里，光是配合第三天然氣接收站的相關基礎建設，例如海堤工程，仍然會對大潭藻礁造成致命的傷害。

孫大千說，蔡英文倘若持續忽視70萬人連署所提出的「三接立即停工，重新遷址」的要求，到時候，罵她的恐怕不只台灣人民，更包含了全體的地球公民。

(中時 )