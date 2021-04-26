蠢蛋進化論成真？台灣生育率全球最低 鄭麗文揭「重大國安危機」：完全看不到蔡政府危機感

美國中情局（CIA）近日公布2021全球人口生育率預測，台灣位列227名成為世界倒數第一的國家，有網友也指出有許多高學歷的人都不生小孩，擔憂美國科幻喜劇電影「蠢蛋進化論」劇情恐成真。對此國民黨立委鄭麗文直言，台灣少子化的問題再不扭轉，未來恐將動搖國本，由於低薪的結構導致年輕人對未來不抱任何的期待跟希望，不要說生小孩了，可能連結婚都不願意，這樣的趨勢，是要怎麼說服大家，台灣是一個幸福的國度。

鄭麗文接著點出，台灣除了長年深陷低薪環境，房價也居高不下，使得許多年輕人淪為無殼蝸牛，不少人也對台灣的學校教育制度沒有信心，擔憂孩子未來的國際競爭力會不夠，而且現在竟然還要操心孩子可能會吃到萊豬、呼吸到汙染的空氣危害健康，這些種種的原因都嚴重限縮了大家養兒育女的意願。

鄭麗文強調，倘若台灣未來沒有人口紅利，將陸續有很多的私校會退場，也有很多的老師會失業，各行各業都將面臨人力短缺的問題，站在國家競爭力的角度來說，這儼然已是一個重大的國安危機，並表示雖然蔡政府口口聲聲說會祭出很多鼓勵生育的方案，但卻絲毫都不見緩解跡象，甚至還在去年發生人口負成長的情況，鄭也臉色凝重指出，如果民進黨繼續用口號、哏圖這樣的方式來治理國家，是沒有辦法解決這些問題的。

(中時新聞網)