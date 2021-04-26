米其林名廚江振誠開設的餐廳「RAW」爆出食安疑慮，台北市衛生局獲報店內廚師調理食物未戴口罩，前往稽查發現，人員未戴口罩與帽子、病媒蚊出沒、物品擺放未與食材分開等3項缺失，若複查未改善可罰6萬元至2億元。

米其林名廚江振誠的RAW餐廳，遭衛生局發現，廚房人員未依規定配戴口罩、帽。（圖／北市衛生局提供）

衛生局近期接獲民眾投訴RAW食安問題，22日前往餐廳稽查，發現人員沒戴口罩與帽子，器具也有交互汙染，現場還查到病媒出沒狀況。

RAW餐廳內的庫存物品與食材未區隔。（圖／北市衛生局提供）

衛生局食品藥物科科長陳怡婷說，餐廳如果只是清洗食材，後續還有加熱過程，不戴口罩就還好，但RAW是在處理即時可吃的食材，因此會要求一定要配戴口罩。庫房物品未與食材分開放雖無即時食安問題，但仍必須要改善。

衛生局當日前往稽查發現，有病媒出沒。（圖／北市衛生局提供）

衛生局表示，初查後有給予3天改善期，RAW應該在4月25日晚間改善完畢，衛生局近期內也會安排複查，若3項缺失未改善完畢，會違反《食安法》第8條第一項「食品之良好衛生規範準則」，會被罰6萬元至2億元。

(中時 )