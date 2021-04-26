富邦投信於官網公告期富邦VIX近30日平均交易淨值僅剩1.97元，不及規定要求的2元，將依規定申報期富邦VIX進行清算，2個月內下市，後續流程需主管機關核准，正式下市時間依照證交所公告為主。

由於全球股市走多頭行情，代表恐慌指數VIX長期走低，台股中的期富邦VIX也受到牽連，從3月11日至上周五4月23日，期富邦VIX近30日的平均交易淨值僅剩1.9790元，已達到信託契約終止條件，正式啟動清算流程。

富邦投信列入3點提醒投資人，首先有買進計畫的投資人，須留意買進風險，第二點，目前持有的投資人，須留意未來價格漲跌與標的指數出現大幅落差的風險，第三點，套利交易投資人須留意溢價波動的風險，若在下市前有交易計畫都須謹慎評估。

富邦投信指出，基金並非申請終止期貨信託契約後立刻下市，仍有後續下市流程，該作業期間內仍得進行交易，因此將於金管會核准後，再進行辦理後續相關事宜後，初估清算流程須耗時1至2個月。

今（26日）期富邦VIX開盤價為1.73元，仍未達2元法定價格，且開盤後持續走跌，暫報1.72元。期富邦VIX上市時淨值為20元，依照契約規定，只要近30天交易日的平均淨值跌破上市時的1/10（2元）就要面臨下市清算。

(中時新聞網)