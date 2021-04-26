台北晶華酒店郵輪式度假有新體驗，6/26日將請到跨足潮流、設計、藝術、文創、音樂、電影等領域的知名藝人黃子佼，演出「黃子佼的黃金歲月．80晶曲饗宴」說唱秀餐會，透過他詼諧幽默、唱作俱佳敘事功力，讓入住晶華酒店的貴賓們重溫華語樂壇的美好時光、享有一趟有別以往的城市度假之旅。「晶華郵輪式度假體驗-大師登船系列」兩人成行、每人每晚7,800元起，不住房只參加餐會的客人每人5,800元。

台北晶華酒店去年開始力推全包式「郵輪度假體驗」，為豐富旅人的度假行程，每個月都會邀請到各界傑出人士前來酒店「登船」進行講座、演出或示範，此次邀請到的大師是擁有金馬、金鐘、金曲獎三金主持零負評，本身也得過七次金鐘獎的全方位藝人黃子佼，除了擅長主持之外，他也長期投入資訊分享與創作，發表的相關書本、專欄眾多，對於華語樂壇的發展史更是如數家珍。在「黃子佼的黃金歲月．80晶曲饗宴」活動中，黃子佼選定他出道的1988年份為主題，與台下貴賓們暢聊80年代歌手的秘辛軼事，也將帶著樂團大展歌喉，重現多首琅琅上口的80年代金曲。

聆賞精彩的說唱演出時，台北晶華酒店的五星主廚團隊也將復刻80年代懷舊的西餐風，融入晶華歷年來最受饕客喜愛的經典菜色，以及國際名廚來台客座時團隊交流習得的技法，端出四道式的星級饗宴，希望帶領消費者一同回味「timeless yet modern／雋永且當代」的80年代佳餚。豐富菜色內容包含由星級名廚藝烹的季節豐美沙拉、ROBINS牛排館開業30年來最受歡迎的招牌龍蝦濃湯，主餐的部分則推出80年代最炙手可熱的慢燉牛小排佐以奢華松露醬，最後以美式經典起司蛋糕結尾，並由法籍點心主廚設計的兩款摩登復古小西點搭配咖啡或茶，席間並提供美國加州精選紅白酒無限暢飲，體驗台式西餐廳的復古風味。

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