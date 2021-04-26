駐日代表謝長廷。（資料照）

駐日代表謝長廷日前稱台灣也排核廢水的言論，遭原能會打臉，但他連兩天在臉書提出證據，表示台灣核電廠也有排放含氚的核廢水，再度引爆爭議。對此，國民黨高雄市議員李眉蓁今(26日)痛批，「助日代表真盡職」，可以考慮直接申請入籍，不要再繼續貶低台灣。

關於謝長廷24日在臉書張貼「核二廠放射性廢水排放統計表」，證明台灣核二廠廢水排放含有微小量的「氚」，依《中國時報》24日報導，原能會指出，全世界核能電廠不可避免皆會排放含放射性廢水，其中主要的核種就是氚，但日本此次擬排放的廢水為其流經熔毀爐心下的地下水，而台灣排放的為處理過程中的含氚廢水，來源明顯不同，況且台灣排放的含氚廢水遠低於標準。

對此，李眉蓁26日在臉書寫下，「助日」謝代表一番挺日核廢水言論，甚至還指責台灣的核電廠也排核廢水，被原能會打臉「核廢水」跟冷卻水不同後，提出所謂的證據，又再度遭到原能會打臉。

因此，李眉蓁說，「謝代表如果愛日本，可以考慮直接申請入籍，不要再繼續貶低台灣，遇日則跪。只讓人覺得這個『助日』代表，真盡職！」不少網友則在貼文下方留言表示，「日本可能也不想要他」、「名副其實的助日代表」、「幫日本講話、貶低台灣、領台灣納稅錢」、「根本外國人」。

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(中時新聞網)