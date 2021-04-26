網路媒體今公布台中市最新民調，台中市長盧秀燕政績深獲台中市民肯定，不論是滿意度或是信任度都超過7成，對此，前藍委蔡正元表示，盧秀燕政績斐然，台中歷任市長無人出其右，在目前各地方首長，也與新北市長侯友宜並駕其驅，遠遠超越所有綠營縣市首長。

《美麗島電子報》今（26日）發布台中市民調，所作結果顯示，台中市民對盧秀燕的信任度高達73.5%，不信任度為17.9%；而對盧秀燕滿意度則高達71.4%，不滿意度為23.9%。

蔡正元也隨即在臉書發文表示，盧秀燕務實的施政路線，獲得台中市民高度肯定，信任度和滿意度，雙雙創下新高，台中歷任市長無人出其右，在目前各地方首長，也與侯友宜並駕其驅，遠遠超越所有綠營縣市首長。

對於美麗島民調的公正性，蔡正元直言，美麗島電子報的民調由知名民調專家戴立安設計，畢肯公司執行，其專業度和可信度很高，但仍然有綠營的機構效應，若能排除綠營機構效應，他認為，盧秀燕的信任度和滿意度會更高。許多網友也在其po文底下留言表示，「有在做事的人」、「忠於職守，認真做事的政治人物，台中人的福氣」。

2022大選在即，各黨都開始布局地方選舉，其中，民進黨籍的現任立法院副院長蔡其昌也不諱言有意競選台中市長，但據《中時新聞網》2月報導，不少當地民眾直言，盧秀燕「一定連任」，因為台中在2019年7月恢復老人健保補助，在地方大受好評，全市超過22萬名長輩受惠，直言盧秀燕要連任簡直是穩到不行。

網路媒體《新頭殼》去年10月分析，2022台中市長選戰，綠營人士大都看好盧秀燕連任成功機率很大，更有人私下稱，「盧連任，穩啦！」一位民進黨市議員更表示，盧秀燕的「人和」真的很強，雖盧無大建設，但卻沒爭議和衝突，就不會有人討厭。

(中時新聞網)