國師唐綺陽於官方頻道分享4/26～5/2星座運勢，火星已經進入巨蟹，影響人們對民生、國家情懷有感，也會比較容易激動、情緒化，更容易發現情緒的問題，可以藉此機會處理自己黑暗面的問題，家裡的事情可能也會一一爆發，對每個人來說都是處理家務事的好時機。

火星即將與冥王星摩羯對分，對分就是對立，社會將有各種對立現象出現，一邊群情激憤，一邊是盡力的壓制，這會也可能會反映在小家庭中，例如年輕一輩和長輩的衝突。4/28周三冥王星逆行，讓人們想要好好面對自己的過去，可以了解過去某些事件為什麼會發生、意義在哪裡，清理過去、展望未來，這是這段時間最好的收穫。

太陽即將和天王星在金牛合相，本周有4顆星在金牛，所以理財、金融方面會有動盪，每個人最近都在談錢、談稅金、談收入、談CP值，要把握這段時間對理財的熱情。本周太陽和土星四分相，預示全民會進入動盪狀態，眾人容易緊張，會因為風吹草動而焦慮，如果被情緒帶著走就容易有損失，所以要相信自己的專業判斷。木星已經在最後度數，木星將在5月中進入下個星座，所以目前木星有衝刺跡象，讓群眾的事情增多，例如是非很多、輿論很多，或是人們集結起來為了某個目標努力時，力量非常強大。

重要星象：火星進巨蟹，火星與冥王星對分，冥王星逆行，日天合相於金牛，日土四分相，木星在最後度數。

火星進巨蟹，對民生、國家情懷有感，內心浮躁容易情緒化，趁機處理內心焦慮與家務事問題。火星與冥王星對分，凸顯各種對立現象。冥王星逆行，感受懷舊的能量，把握時機清理過去、展望未來。日天合相於金牛，金融方面易有動盪，大眾關注理財相關資訊。日土四分相，整體氛圍較為緊張，要相信專業的判斷。木星在最後度數，群眾事件、輿論是非多，體現眾人集結的力量。

【工作注意：金牛、雙子、處女、天蠍】

金牛：重視細節，能大大加分

雙子：溝通上別太強勢，多聽他人意見

處女：當心他人過度的承諾

天蠍：年輕一輩的點子，值得參考

【桃花注意：白羊、射手、魔羯、水瓶】

白羊：別鑽牛角尖，陷入自己的世界

射手：冷靜下來，反而能好好溝通

魔羯：對另類有趣的桃花很有感覺

水瓶：避免自己把自己卡住

【財運注意：獅子、天秤】

獅子：理財方面，相信自己的判斷

天秤：有不錯的新點子，可以參考看看

【健康注意：巨蟹、雙魚】

巨蟹：當心腦神經衰弱，注意飲食狀況

雙魚：留意天氣變化，提防心血管疾病

唐綺陽分享4/26～5/2星座運勢

(中時新聞網)