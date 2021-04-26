郭姓男子長期在台北車站、西門町一帶，隨機找路人佯稱錢包遺失、車子被拖吊，身上沒現金為由，裝可憐開口借錢，事後人間蒸發，3個月內共有9人被騙走5700元，台北地檢署依詐欺罪起訴涉嫌利用民眾愛心行騙的郭男。

根據起訴指出，郭男去（2020）年10月27日晚間，在台北車站北一門外，向許姓民眾2人謊稱，他錢包遺失，無法付餐費，向2人借錢，表示稍後會還款，留下電話及LINE聯絡方式，2人各借他500元，但事後郭避不見面，2人報警處理。

去年11月10日晚間，郭在捷運台北車站M5出口，向盧姓民眾佯稱要急著搭車去牽被拖吊的車子，而開口借錢，盧借他700元，郭就落跑。另去年11月24日晚間，郭在台北車站北二門外，以同樣手法向鍾姓民眾詐騙1000元。

去年12月7日晚間，郭男食髓知味，於北市成都路附近，向林姓民眾詐騙600元；去年12月14日晚間，郭男又在成都路與西寧南路口，詐騙民眾500元。3天後，郭男在中華路騙走莊姓民眾500元。

今年1月8日晚間，郭男在成都路附近，誆騙陳姓民眾400元；1月30日晚間，郭男在西寧南路騙走葉姓民眾1000元。事後9名被害人分別向鐵警局、萬華警分局、中正一警分局報案，三警局分別調閱監視器，發現都是郭男犯案。

檢方依法起訴郭男，並以郭男涉犯9個詐欺取財罪，請求法院分論併罰，至於郭所詐騙的5700元不法所得，另請法院宣告沒收。

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(中時 )