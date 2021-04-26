1.聯電(2303)：上周五ADR暴漲近10%，激勵今早股價漲逾7%，一舉突破60關。
2.華邦電(2344)：法人青睞列電子績優股代表，上周五獲三大法人聯手買超31281張，盤初股價一度漲逾7%。
3.廣穎(4973)：上周五外資轉買超153張，今早股價跳空漲停鎖死在32.45元。
4.宇瞻(8271)：本季營運樂觀+短均上揚，盤初股價觸及漲停58.8元。
5.威剛(3260)：H1營運看俏+本土法人擴大買超，盤初股價疾拉漲停113.5元。
6.第一銅(2009)：銅價連番上漲，不理上周五外資轉賣超5654張，股價攻上漲停51.2元。
7.海光(2038)：上周五外資大舉買超3290張，激勵盤初股價彈升逾9%，收復5日線。
8.榮成(1909)：外資、投信連三日攜手買超，帶動今早股價漲逾4.5%，領漲造紙股。
9.益航(2601)：BDI指數續強，上周五外資終止連4日大舉賣超、轉買超1,372張，盤初股價強彈近8%。
10.聯發科(2454)：5G手機晶片搶大單，早盤續漲近2%，觸及1090元穩居千金，一度再寫波段高價。
11.華航(2610)：新冠感染源不明，優先打疫苗不排除停飛，股價下滑近3%，失守5日線。
12.台航(2617)：不畏列警示股，3月每股盈餘0.17元，晨盤挾量再衝上38.35元漲停。
13.泰豐(2102)：國際油價上漲，原物料題材再起，早盤強漲逾7%，續寫短高。
14.玉晶光(3406)：舜宇光學降低供貨蘋果鏡頭比重，可望大受惠，股價力漲逾6%。
15.矽統(2363)：聯電股價發威助利，加上營運續強，晨盤登上24.8元漲停，續寫波段新高。
16.金寶(2312)：菲、泰新廠擴充完工貢獻營運，資金進場壓寶，早盤強登漲停。
17.亞翔(6139)：在手訂單可觀，多方不退，高檔整理結束，跳升2%突破盤整區間。
18.飛宏(2457)：Q2缺工緩解營運起飛，量能增溫跳空漲停。
19.聚鼎(6224)：CLM產能持續開出，Q2營收優於首季，股價率先反應，衝上140元、漲逾5%。
20.福壽(1219)：原物料行情帶旺股價，今早勁揚逼近27元，再創高。
21.新建(2516)：手中在建工程金額增加，今年營運成長空間看俏，多方續強，大漲7%。
22.毛寶(1732)：華航機師確診帶動防疫題材，大漲8%。
23.宏達電(2498)：外資積極加碼，上周五買超近2000張，今早漲幅超過8%，達45.35元續創近2年新高價。
24.雃博(4106)：搶攻疫後商機，早盤漲逾5%，拿回短均。
25.弘裕(1474)：預期今年營收兩位數成長，開盤鎖漲停。
26.華新(1605)：國際銅價續漲助營運，早盤漲逾9%，躍上周線。
27.大亞(1609)：電動車漆包線布局發酵，H2樂觀，早盤大漲逾8.5%。
28.廣明(6188)：奇亞幣正夯，硬碟概念走強，早盤衝上漲停，突破5字頭。
29.開發金(2883)：三大法人連2日買超，早盤放量勁揚逾6%，突破前高。
30.富邦金(2881)：三大法人連5日買超，早盤漲近4%，收復周線。(編輯整理：李慧蘭)
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