前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳(沖)，再就「新台幣匯率低估」議題發表專文。陳(沖)表示，截至今年3月底，中央銀行定存單餘額達新台幣9.24兆元，短短一年又多增加1.5兆，能說不是intervention(干預)的結果？

1994年台灣首次出現在大麥克指數名單中，當時匯率為26.4，新台幣低估僅約0.06%，隱含匯率與實質匯率大致符合，其後數年，大麥克指數也都呈現同一趨勢。但2000年開始，大麥克指數顯示台幣/美金的匯率已低估8.9%，自此一路低估，到2008年已低估30.8%，2012年更突破40%，近六年來平均在57%上下。換句話說，如果美國的大麥克要價5.5美元，台灣的大麥克要價72元新台幣，不是匯率遭到扭曲，就是消費者受了委屈。

陳(沖)表示，知名的英國經濟學人雜誌，在1986年推出大麥克指數，想藉輕鬆方式說明各國匯率有無高估或低估，因為大麥克在各地成分、原料相同，理當同價，如果差距太遠，顯然匯率有所扭曲。這一理論當然不很精確，但平心而論，偏離實情也不太遠，可以參考，也可哂之。而且1986距美國1988認定有無操縱匯率的Omnibus Trade and Competitiveness Act，不過兩年，當時全球對此議題，討論正熱，經濟學人推出此一基於PPP(購買力平價)理論的大麥克指數，自還維持一定學術水準。

央行9.24兆元的定存單，和新台幣匯價又有什麼關係。學者認為，央行在外匯市場調節阻升新台幣匯價，買進美元釋出新台幣，造成金融體系游資氾濫，然後央行再發行NCD回收濫頭寸。因此，從NCD餘額間接印證央行在外匯市場干預的力道。

陳(沖)表示，台灣消費者當然想用新台幣相同的購買力，買到雙倍的漢堡，可是長期追求貿易順差、低估匯率，對國家整體競爭力，究竟是好是壞？恐怕需要各方的利害關係人，坐下來靜心討論。如果消費者、受薪者、傳統產業均充分了解後，仍願支持低估匯率，補貼特定產業，大家就不要把兩個漢堡的小事放在心上了。

(時報資訊)