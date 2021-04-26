中捷綠線通車！蔡英文、馬英九同台見證 盧秀燕感謝：是不分藍綠的成就

對於台中市長盧秀燕以及2022年台中市長選舉，美麗島電子報公布四月份民調，美麗島電子報董事長吳子嘉指出，盧秀燕在此次中捷開通，有邀請綠營對手蔡其昌出席，這種寬大心胸，其實可為「政治人物表率」。民調數據如下：

信任度（針對個人特質）

2018年 信任44 不信任40

2019年 信任47 不信任40

2020年 信任53 不信任35

2021年 信任73.5 不信任18.9

施政滿意度（對事）

2019.6 滿意38 不滿意47

2019.8 滿意 43.5 不滿意44.9

2020.7 滿意54.3 不滿意 36.2

2021 滿意 71 不滿意23.9

另外，2022支持盧秀燕的有54.7％，支持蔡其昌的只有24.5；即使在蔡其昌本命區的清水、梧棲，民調是44.7比30.2，蔡其昌輸14.5％。

吳子嘉今（26）日在黃暐瀚《POP撞新聞》節目中解讀，盧秀燕滿意度這麼高，不能用單一事件看，因為受到市民支持，有底氣。民進黨2022年在台中機會不大，盧秀燕連任支持超過50％，是小火慢燉。

他提到，罷韓成功後謠傳要罷盧，當時還有假新聞說盧秀燕可能會被罷免，但民調一出來，根本不可能會被罷免，就沒有再報罷盧的新聞了。

盧秀燕民調滿意度事項第一名是公車政策，接下來分別是醫療衛生、老人長照、公園綠地、自行車等。

不過，對於環保改善空汙滿意度滿意度30.7%，但空污是中央政策，盧秀燕雖努力爭取，但中央不配合，所以台中火力發電廠是一項值得關注的議題。

且吳子嘉個人判斷且很肯定，林佳龍不會參加2022台中市長選舉，所以民調並沒有針對林佳龍做調查。不過828公投之後，內閣會改組，林佳龍可能會再復出。

(中時新聞網)