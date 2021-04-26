新北市環保兩用袋換裝，過去兩用袋的圖案與專用垃圾袋相同，新北市環保局為區隔兩者，以鯨魚與孩童為題材，象徵人類與自然環境永續共榮，袋面更印上可查詢垃圾車清運時間的「新北樂圾車」網站QRcode，民眾一掃即可查詢垃圾車在哪，預計5月全面上路，舊版依然可繼續使用。

新北環保局表示，2010年全市實施垃圾費隨袋徵收，2013年推出環保兩用袋，希望民眾將購物使用的購物塑膠袋經重複使用後，最後當作垃圾袋使用。

環保局說，此次兩用袋改版以象徵新北不塑之客意象的鯨魚與小孩為設計，代表環境教育與守護環境的重要性，為方便民眾查詢垃圾清運及定點收運時間，將「新北樂圾車」網站QR code印製在袋上，民眾直接掃描、查詢，不怕錯過倒垃圾時間。

環保局表示，為擴大推廣環保兩用袋，達到減少購物用塑膠袋使用之目的，除與新北市各機關合作推出特定版的環保兩用袋，也開放與商家合作，截至目前為止，已合作的有漁業及漁港事業管理處的「萬里蟹」環保兩用袋、衛生局「流感疫苗宣導活動」環保兩用袋，以及結合商品販售型式的蒲公英衛生紙商品萬用袋。

今年將與家庭教育中心的「家事一起做」環保兩用袋、稅捐稽徵處的「使用載具儲存雲端發票」環保兩用袋及觀光旅遊局的「新北香魚川活動」環保兩用袋，歡迎各機關學校及商家提出申請。

環保局說，新北市為減少塑膠袋使用，並讓忘記攜帶購物袋的民眾能多一種環保選擇，2013年至109年已銷售7億7000多萬個兩用袋，等於減少7億7千多萬個塑膠袋的使用。但仍提醒民眾，環保兩用袋仍是購物未攜帶環保袋時的替代品，大眾仍應養成自備購物袋的好習慣，一起減塑愛護地球。

(中時 )