近日，大陸各地發佈2021年第一季經濟數據，廣州以領先408億（人民幣，下同）優勢力壓重慶，坐穩大陸GDP前4大城市。2021年第一季，廣州GDP為6404.09億元，年增19.5％，兩年平均增長5.6％。

重慶2021年第一季GDP為5995.25億元，年增長18.4％，兩年平均增長5.2％。

今年第一季，廣州領先重慶408.84億元。而去年上半年，重慶GDP一度反超廣州，而全年廣州領先優勢只有16億。

隨著廣州疫情衝擊消退、產業轉型升級穩步向前、國家級利多紛至遝來，未來領先優勢有望進一步擴大，坐穩GDP前四之位。

2020年，廣州是除湖北城市之外受疫情衝擊最大的城市之一。廣州是典型的外向型經濟，開了60多年的廣交會第一次沒了實體會場；而廣州外來人口眾多，又以湖北、湖南、廣西等地為主，疫情衝擊遠甚於中西部城市。

今年以來，隨著疫情受到控制，從生產到消費再到外貿，均呈現強勁反彈之勢。加上就地過年的宣導，廣州多年來第一次不再上演春節「空城計」，大量外來人口留穗過年，帶動經濟復甦。

(旺報 )