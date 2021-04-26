中方海軍3型主戰艦艇集中交接服役

解放軍第一艘075型兩棲攻擊艦已服役，可望部署充滿主權爭議的南海。軍事觀察家說，這艘名為「海南」的075型首艦也可能為台灣附近的任務進行部署，但由於中方戰力增強，很可能特別引發與北京有海上爭議的國家關注。

中方官媒報導，「海南」艦、055型驅逐艦「大連」艦，還有能發射巨浪-1和巨浪-2彈道飛彈的「長征-18」核潛艦周五在海南三亞服役。075估計能搭載30架直升機與數百計部隊，排水量約為4萬公噸，是解放軍最大的兩棲攻擊艦。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，香港軍事評論員宋忠平說，儘管預定上艦的直-8J和直-20J武裝直升機尚未準備好，但包括空中預警直升機在內，075能搭載多款直升機。他指出，「海南」艦雖然部署南部戰區轄下的南海艦隊，但並不意味它只負責南海，還會用來執行台灣周遭，以及其他跨戰區的任務。不過，他也強調，它主要大概還是用來從事南海任務。

觀察家說，075可能會在南海扮演更重要的戰略要角。而中方在相關海域和台灣、菲律賓、汶萊，馬來西亞和越南仍有主權爭議。另一方面，美國指控北京，將南海軍事化，並不斷以自由航行為名，派戰艦與軍機出入相關海域。

而新加坡南洋理工大學海事安全專家許瑞麟說，解放軍會把最先進的兩棲攻擊艦部署在南部戰區，是在刻意向鄰國傳遞訊息。

(中時新聞網)