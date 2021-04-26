73歲的韓國女星尹汝貞憑《夢想之地》勇奪奧斯卡金像獎最佳女配角，至今累積拿下超過40座個人演技獎，在頒獎前得獎呼聲大，果然不出所料順利拿獎，堪稱韓國之光。親自從韓國飛到當地參加典禮的尹汝貞，得獎時一上台，就爆笑向頒獎人布萊德彼特說道：「哇，是布萊德彼特耶，終於！」並興奮表示：「一直以來都用電視看著頒獎典禮，很不敢相信我現在站在這裡。」

尹汝貞從《父親》奧莉薇雅柯爾曼、《曼克》亞曼達塞佛瑞、《芭樂特電影續集》瑪麗亞巴卡洛娃和《絕望者之歌》葛倫克蘿絲之中脫穎而出，不過她也大器說道：「我們其實都是演不同角色，所以其實也不能放一起競爭。」此話讓亞曼達塞佛瑞聽了相當感動。此外，尹汝貞也謝謝同片演員，並感激導演鄭李爍，「他是我的隊長，也是我的導演，沒有他我不會站在這裡。」最後，從離婚後就一手把兩個兒子帶大的她，也特別謝謝孩子帶領她成長，幽默說道：「小金人是對我這個媽媽最好的禮物吧！」

尹汝貞是首位拿下奧斯卡的韓國演員，也是第2位獲頒最佳女配角獎的亞洲演員，改寫63年新紀錄。早在1958年，日裔女星梅木三吉就以「亞裔第一人」身份獲奧斯卡最佳女配角，與馬龍白蘭度合作的《櫻花戀》，演活了日本傳統女性之美。

尹汝貞在《夢想之地》演出一位不按牌理出牌的奶奶，將本來瀕臨分裂的家庭再次凝聚。她曾說：「這個角色讓我想起自己的祖母，她在我10歲的時候過世，那時候她為家裡做了很多很多事情，甚至會希望我們要節省，可是我卻一點都不感激也不珍惜，在後悔自己的行為的心情下演出奶奶的角色。」這也跟導演鄭李爍內心的愧疚感如出一徹，也因此才能讓尹汝貞更能夠深刻展現出奶奶在《夢想之地》中最靈魂的一面。

(中時 )