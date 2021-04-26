南韓YouTuber趙河娜（音譯，조하나）驚傳死訊，得年僅23歲，過去她曾上過知名主持人李壽根、徐章勳主持的綜藝節目《你儘管問（무엇이든 물어보살）》，娓娓道來自己的身世，本以為一切都過去了，沒想到檯面下的她卻遭電話詐騙，導致她抑鬱輕生。

趙河娜傳出惡耗後，她的友人在IG上發文悼念，「懷抱著演員小小夢想，善良的孩子河娜，年僅23歲成為了花蕾飛往天堂去了。不到200萬（約台幣4.6萬）的錢遭到電話詐騙給騙光，獨自痛苦的她，選擇了沒有痛的人生。」並爆料那些加害者吸乾了這些善良受害者的血液還過得很爽，讓他十分憤怒。

然而友人隨後就編輯貼文，將趙河娜遭詐騙的部分刪除，讓人霧裡看花。事實上，趙河娜2019年就在節目中透露自己的坎坷身世，小時候媽媽就因為被爸爸家暴而離婚，也沒有幫她報戶口，導致她連學校都不能讀，一直以來都是自學，靠著實力通過入學考，直到19歲才正式報戶口。

趙河娜曾在節目上分享坎坷的過去。（圖／翻攝自KBS）

沒想到長大後，失聯已久的爸爸突然出現，申請子女必須給付給他基礎生活撫養費，無奈之下，她只好向地區中心提出證明，她沒有義務撫養父親，沒想到因此收到父親的聯繫，當時她也坦言，雖然想見父親，但怕見了就會有子女撫養義務的責任，之後她沉寂一陣子，再出現就成為了YouTuber，本以為一切都撥雲見日了，不料竟發生憾事。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)