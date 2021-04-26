一名男子新婚7個月，發現老婆在家什麼家事都不會做，洗碗也說手會過敏，都等他下班回家做家事，自己則在旁邊看劇、看小說，甚至跟他說「你不是要養我嗎？我要當小廢物」，讓男子崩潰，隨口講的玩笑話居然成真，因此上網詢問，有人也跟他一樣，老公包辦所有家事嗎？

這名男網友24日在臉書「靠北婚姻2.0」指出，他與老婆新婚7個月，不只上班賺錢養家，連家事也是他一手包辦，老婆只會煮火鍋、加熱微波食品、煮麵，聲稱洗碗手會過敏，所以過去在家都是岳母負責洗碗、洗衣、曬衣服，但老婆過去在外租屋家事都可以自己做，怎麼婚後就不會了，「是有自動重置功能嗎？」

原PO表示，他做家事時，老婆還在一旁喜孜孜地看劇、看小說，說道：「你不是要養我嗎？我要當小廢物」，認為這是疼老婆的表現，證明她嫁了一個好老公，命很好。讓原PO懷疑，老公包辦家事是正常的嗎？別人的老婆也會這樣？「該退還給他父母？還是請岳母來教她怎麼做家務？」

一名男子表示，新婚妻子只會趟在旁邊追劇，看著他做家事都不幫忙。(示意圖 達志)

對此，網友看了文章之後紛紛留言：「7個月？嫩，這種日子我都過7年了」、「你是想轉職當植物人照護護士嗎？不是的話快退貨吧！」、「我只有一句結論：禍從口出」、「自己選的路，跪著也要走完」、「不管哪一邊付出，長期不平衡都會摧毀婚姻」，還有建議「花錢買三機，可以少了洗碗掃地，她總不會連把碗放洗碗機裡也不行吧？」。

(中時新聞網)