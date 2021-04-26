台積電ADR、聯電ADR同步收高，尤其聯電ADR大漲9.48%，聯電(2303)預定本周三(28日)舉行法說會股價先前攀高，今早最高漲4.5元至61.5元，股價突破60元新高。

聯電第一季營收攀高，展望第二季；法人預期，受惠代工價格調漲與產品組合優化，聯電第二季業績可望更上層樓，單季營收將較第一季再增加逾5%，續創歷史新高，毛利率將逼近30%水準。

聯電在法說會前，傳出通知客戶再次漲價消息。聯電轉投資的盛群通知客戶因晶圓廠及封測廠近期將有另一波漲價，漲幅15%至30%，即日起暫停接2022年訂單，間接證實了晶圓代工漲價消息。

台積電ADR、聯電ADR同步收高，台積電ADR漲2.88%，收118.64美元，換算每股為台幣667.02元。聯電ADR漲9.48%，收10.62美元，換算每股為台幣59.71元；聯電今早股價突破60元，超越前波高點，再創新高。

(時報資訊)