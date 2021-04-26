根據NBC News所做的一項最新民意調查，超過半數的美國人表示他們支持拜登總統上任以來的表現，並贊成他所提出的龐大基礎建設計畫。

這份周日公布的民調結果顯示，約53%的受訪者支持拜登上任以來的工作表現，其中民主黨人中有90%表示支持、無黨派者有61%，而共和黨人只有9%認同拜登的施政。約39%的受訪者則不認同拜登的表現。

此外，拜登在3月獲得通過的1.9兆美元新冠紓困方案，以及3月底公布、旨在提振後疫情時代經濟的逾2兆美元基礎建設計畫，亦獲得美國民眾支持。

民調顯示，約46%的受訪者認為拜登的1.9兆美元新冠紓困方案是一個好主意。這項法案包括向美國人直接發放現金，並提供額外的失業給付等措施。約25%受訪者不贊同這項方案，26%受訪者表示沒意見。

約61%受訪者認為這場大流行病最嚴重時期已經過去，只有19%的人認為最嚴重的情況尚未到來。

拜登新推出的基礎建設計畫亦受到普遍認同，約59%的受訪者認為該計畫是一個好主意，21%的人不同意，19%的受訪者表示沒有意見。這項規模逾2兆美元的「大基建」計畫，旨在改善美國的交通基礎設施、供水系統和寬頻系統，以及重振製造業和應對氣候變化。

不過，不同黨派受訪者的回應也不相同，87%的民主黨人、68%的無黨派人士和21%的共和黨人表示支持該基建計畫。

Hart Research Associates進行這項民調的負責人之一Jeff Horwitt表示，我們不知道對拜登與賀錦麗政府而言，這是百日蜜月期的一部分，亦或是更耐久的東西，我們所知道的是拜登的執政正順應著時代。

拜登在應對新冠肺炎疫情方面亦獲得相當高的評價，拿到了69%的支持度，在處理經濟方面亦獲得52%的支持度。而在國家團結和處理種族議題方面則分別獲得52%和49%的支持度。

受訪著對於拜登如何處理美中關係、槍支問題和邊境安全及移民問題的滿意度較低。此外，該民調亦顯示，儘管拜登承諾讓美國再度團結，但仍有80%受訪者認為美國處於嚴重分裂。

(時報資訊)