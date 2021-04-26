手機晶片廠聯發科今天股價表現強勁，盤中一度達新台幣1090元，創歷史新高價，市值攀高至1.73兆元，超越鴻海的1.66兆元，躍居台股第2位。
5G市場高度成長，今年5G智慧手機出貨量可望超過5億支，將較去年倍數增長，法人預期，聯發科5G手機晶片出貨成長可期，不僅有助提升產品平均售價，並將帶動今年整體業績持續強勁成長。
聯發科第1季營運表現亮麗，季營收達1080.33億元，超越原訂964億至1041億元目標，季增12.06%，年增77.5%，改寫單季業績歷史新高紀錄。
聯發科將於28日舉行線上法人說明會，法人看好聯發科可望釋出正面訊息，預期2季營收可望更上層樓，將續創歷史新高。
據統計，外資連續4個交易日共買超聯發科6919張，推升聯發科股價走揚。聯發科今天股價延續強勁走勢，一度達1090元，漲55元，創新天價，市值達1.73兆元，躍居台股第2位，僅次於台積電。（編輯：張均懋）1100426
(中央社)
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