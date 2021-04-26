中共總書記習近平23日在海南三亞出席，094A型彈道飛彈核子潛艦長征18號、055型飛彈驅逐艦大連艦，以及075型兩棲攻擊艦海南艦，3艘主戰艦艇啟用交接儀式。國安局長陳明通上午表示，有掌握中共艦艇在三亞成軍的資訊，中共在南海的整個布局已造成周邊地區緊張關係。

國家安全局長陳明通上午以「近期東亞情勢發展暨對我影響」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告並備質詢，陳明通於會前受訪時，作上述說明。

(中時 )