大陸艦艇在三亞成軍 陳明通：共軍南海布局造成區域緊張關係 10:502021/04/26 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國安局長陳明通。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共總書記習近平23日在海南三亞出席，094A型彈道飛彈核子潛艦長征18號、055型飛彈驅逐艦大連艦，以及075型兩棲攻擊艦海南艦，3艘主戰艦艇啟用交接儀式。國安局長陳明通上午表示，有掌握中共艦艇在三亞成軍的資訊，中共在南海的整個布局已造成周邊地區緊張關係。 國家安全局長陳明通上午以「近期東亞情勢發展暨對我影響」為題，赴立法院外交及國防委員會專案報告並備質詢，陳明通於會前受訪時，作上述說明。 歐盟關注南海牛軛礁情勢 陸稱不承認此前仲裁 中美南海對峙 應轉為經濟競爭 (中時 ) #陳明通 #緊張關係 #艦艇 #中共 #南海 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本關切台海 討論自衛隊作用 04:102021/04/26 焦點新聞 前台積電企業訊息處資深處長孫又文 暢談投資人關係 09:092021/04/26 財經 時論廣場》當台海和平穩定受全球關注（張百達） 19:052021/04/25 時論廣場 天成包裝 引進瑞典移動式揀貨機 04:102021/04/25 財經要聞 50年前科恩搭錯車 小球轉動了大球 04:102021/04/25 產業財經 澳洲防長稱 不應低估台海衝突可能 04:102021/04/26 焦點新聞 亞美尼亞屠殺 拜登宣告認定為種族滅絕 04:102021/04/26 國際大事 《蔣經國日記》揭大陸曾提議10被俘國軍將領換張學良 00:022021/04/26 兩岸 新聞透視》兩岸緊張 軍情局不宜輕言裁併 04:102021/04/26 焦點要聞 經營政商關係 先學習大陸發展戰略 04:102021/04/26 焦點新聞 當台海和平穩定受全球關注 04:102021/04/26 時論廣場 政治熱門新聞 最新政黨輿情民調出爐 國民兩黨差距跌破眼鏡 - 政治 盧秀燕民調創新高 蔡正元：台中歷任市長無人出其右 - 政治 王鴻薇再批上婚紗 立委讚：永遠最美的新娘 - 政治 獨／台灣將被蠢蛋統治？ 鄭麗文：重大國安危機政府卻沒法解決 - 政治 蘇貞昌下台時間近了？吳子嘉預測：2022民進黨大敗 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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