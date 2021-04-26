空姐妻竟叫枕邊人下跪 潑汽油引火燒夫│中視新聞 20210311

楊男全身80%的2度燒傷，送醫搶救45天不治。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

在臉書控訴婆婆家暴的台中市豐原李姓前空姐，3月11日涉嫌買汽油縱火，造成自己與楊姓丈夫雙雙燒傷命危。如今不幸消息傳出，全身80%二度灼傷的楊男，搶救45天後傷重不治，已於25日晚間離世。豐原警分局指出，由於涉案的李女尚在醫院就醫，至今仍無法做筆錄。

臉書社團《靠北縱火前空姐》25日晚發文：「放心，我們不會讓楊先生白白犧牲，會討回一個公道，不容許一個惡劣的女人逍遙法外，大家還是持續關注跟支持，同時也為楊先生祈福念經禱告，祈求靈魂往天堂去。這段時間請不要打擾家屬讓他們好好辦完後事」。

據了解，45歲李姓前空姐與丈夫是透過鸚鵡社團認識，兩人一見如故迅速墜入情網，交往5個月後於2020年5月閃婚，豈料，不到一年的時間，李女與丈夫及其公婆全都互控家暴，李女和楊姓丈夫在2月初雙雙互控家暴，兩人各自聲請的保護令分別於3月4日、9日核發。

李女3月7日先在臉書爆料遭婆婆咬傷，9日前往控告婆婆公然侮辱，同日丈夫收到核發的保護令，但李女卻在臉書發文，大書特書丈夫的體貼與可靠，更讚他是「可遇不可求的靈魂伴侶」。

但3月11日上午，距離該篇PO文相隔不到35小時，李女竟在住處縱火，造成同住丈夫楊男全身2度80%燒傷，李女自己則是2-3度45%灼傷。楊男供稱，妻子叫醒他要他跪下道歉，趁機潑汽油點火；李女則說，她在屋內燒東西，丈夫潑汽油才起火。

警方調查，李女當天清晨5時許拿著塑膠空瓶前往加油站買汽油，6時住家就傳出火警，警方目前依殺人未遂罪嫌方向調查，真正原因待進一步釐清。

(中時新聞網)