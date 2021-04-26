泰北國際雙語學校24日歡度105週年校慶。(泰北高中提供／李侑珊台北傳真)

泰北國際雙語學校24日歡度105週年校慶。(泰北高中提供／李侑珊台北傳真)

泰北國際雙語學校24日歡度105週年校慶。慶祝大會以「國際夢想力 成就你和我」為主題，呈現轉型為國際雙語學校的新穎活力與豐沛實力。

泰北高中董事長楊奕蘭期許泰北高中培育知書達理、多元學習、人文關懷，具備藝術涵養的謙謙君子、大家閨秀為前提的國際雙語教育。今日展現：斜槓多元及國際教育特色的「教學成果展」、以「國際村」、創意maker「創課營」、「全國巡迴詩展」「泰藝盃青少年漫畫、素描比賽頒獎典禮」等校園動態展出；有「設計、日文創意手作」、有「學科知識闖關」，讓大家邊看、邊學、邊玩，體會泰北雙語中學將外語、科技、人文藝術融入生活的學習，展現多元課程的活潑與泰北的創新能量。

泰北高中校友，在各行各業都有傑出表現，其中包括甫於2020年榮獲金鐘獎第55屆迷你劇集電視電影女配角獎的于子育(秀琴)，形象溫暖、親切而享有「國民媽媽」美譽，近年來有許多知名戲劇作品，讓泰北高中學子深以學姐為榮；此外，在本屆臺北市議會中，有多達四位的現任市議員為泰北高中校友，包括林世宗議員、陳炳甫議員、陳慈慧議員、陳怡君議員，都是問政專業、關心地方發展的優質政治人。企業界同樣是泰北人才濟濟，今年校慶邀請到著名康飛加國際企業股份有限公司總經理，年輕企業家李瀚洋先生，與學弟妹們分享自身成功經驗。本年度的傑出校友于子育等人出席並接受表揚時，引起全校師生的一陣轟動。

校慶當天舉辦「影像特展」，搭乘時光機，看看五年來泰北高中的改變及未來藍圖。校慶活動當日，配合「國際任意門 世界時光機」的主軸，開場以炫目「師生變裝秀」比賽，各班發揮創意，穿搭各國服飾進行表演，不只是學生，還有由師長組成神秘隊伍參賽，平日形象端莊嚴肅的師長主任們，變裝為非洲土著與希臘神話人物，甚至裝扮為西部牛仔與阿拉丁故事裡的神燈精靈，模仿得唯妙唯肖，令人為之驚艷，也博得滿堂喝采。

泰北高中創校百年，歷史悠久，卻不曾感覺步履老邁，百年風華之後，毎一年都宛如新生般力求創新，以接軌國際。105週年，新的里程碑，在校長陳建佑的規劃下，恢復國中部招生、成立外語中心、臺北市首座無人機體驗中心；109學年度在新任董事長楊奕蘭的全力支持下，泰北高中加足馬力，引進專業外語師資、辦理ESL雙語國際教育、美國大一先修課程、與日本、美國、英國、澳洲等多所大學締結聯盟學校，正式轉型為國際雙語學校。董事長表示，她一生致力於：辦理一所全人、科技，成就孩子夢想的希望國際學園。

(旺報 )