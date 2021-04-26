今年4月初，合肥市發佈《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》，其中包括學位制、熱點區域二手房限購措施、熱點樓盤「搖號＋限售」政策等。其中有一條惹來不小爭議：剛需購房者的年齡需在35周歲以下。

每個城市對剛需購房人的定義都不太一樣，合肥的規定則是：無房且沒有房產轉讓記錄、符合限購政策、2年連續繳納社保以及35歲以下。

合肥市住房保障和房產管理局指出，關於有網友反映的定義剛需購房者年齡問題，合肥市房產調控新政並未排除35周歲以上購房者的購房資格，對於35周歲以上具有購房資格的購房者可參加普通購房者搖號購房。

具體來說，這位諮詢的網友年齡大於35歲，他依然可以購買不需要搖號銷售的樓盤。而在需要搖號銷售的樓盤中，他依然可以參與剛需30％以外剩下的70％房源的搖號購買。

對此，有網友質疑該條款涉嫌「年齡歧視」，並指出「大部分人都要奮鬥到35歲以上才能買房吧」。

(旺報 )