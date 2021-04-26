兩星期前，根據財星(Fortune)2020排名，韓國第三大財閥SK，與位居第五的LG才就美國互告官司案握手言和。雖然負責電池事業群的SK Innovation需支付LG Energy Solution兩兆韓元現金與使用權利金，不過，對SK Innovation而言，不確定的訴訟因素告一段落，現在可以好好來衝刺自己的電池本業。

韓國SK集團是以石化工業起家，旗下有高達百家子公司跟相關企業，其中，SK Innovation主導電動車的電池業務。

至於與LG Energy Solution最新的和解協議，SK Innovation同意在2022年以前，支付LG Energy Solution一半現金。同時，從2023年開始，需支付剩下的權利使用費。

SK Innovation在與LG Energy Solution官司和解後表示，和解協議是為自己在電池業務，以及在美國市場上的部署，掃除不確定因子。所以，日後將強化在美國喬治亞州(Georgia)電池工廠的建設，並擴大投資與建立合作夥伴關係，以瞄準不斷成長的全球電動汽車市場。

據悉，目前全球電動車電池規模，排名第六的SK Innovation，計劃到2025年將其全球電池產能發電量，提升到125GW（百萬瓩）外，並曾於元月宣布了一項1.3兆韓元的投資計劃，擴大投資在1989年第一個與韓國建交的東歐國家匈牙利。同時，SK Innovation在韓國本土與中國大陸都設有電池工廠。

韓國SK Innovation的國際客戶群，包括德國福斯(VW)，美國福特，歐洲戴姆勒(Daimler)，以及韓國的現代與起亞。

為了籌募龐大營運資金，以及支付訴訟賠償金，於是專事鋰離子電池隔離膜的事業群，將獨立出來IPO(股票初次公開發行)。因此，SK IE Technology（SKIET）正在積極承銷準備，估計五月將在首爾證券交易所IPO，估值可望達到7.5兆韓元。

在五月IPO中，SK Innovation計劃釋出這家自己獨資子公司內的六成持股，預計可以拿到1.34兆韓元。

將要IPO的SKIET也表示，2023年全球電動車市場需求將爆發成長，供給面也會開始吃緊，故希望能用籌到的資金先來擴充產能。

調研機構IHS Markit預測，以電池為主要動力的全球電動車與其它電動車的銷售量，將從2020年的250萬輛，大增至2025年的1220萬輛，年複合成長率(CAGR)也將超過50％。

根據SNE Research報告數據，即將IPO的SKIET，旗下客戶有美國特斯拉(TESLA)與德國福斯等，其濕式製程的電池隔離膜，全球市佔率近27％。

據悉，SKIET要砸1.13兆韓元，在中歐的波蘭擴廠，增加除在韓國與中國大陸以外的全球高檔電池隔離膜產能。

積極進軍新能源產業的SK Innovation，三月曾表示，將要處置美國兩個頁岩油廠股份，估計可到數億美元資本。2019年，SK Innovation早以用1.25兆韓元價格，售出位於南美秘魯兩個天然氣場域，以減少自己傳統能源業務項目。

SK Innovation也即將達成協議，把在自己全球最大高級潤滑油SK Lubricants內的部分持股，轉賣給韓國私募基金IMM Private Equity。預估，總交易量最少是一兆韓元起跳。

所以，SK Innovation將把業務重心，重新定位在電動車電池業務上。

其實，SK Innovation業績也曾受過新冠病毒打擊過，因為2019年所賺到的營利1.1兆韓元，瞬間變成2020年大虧2.6兆韓元。因此，公司也痛定思痛將擴大投資電動車電池項目。

2020年，SK Innovation電池營收成長一倍以上，達1.6兆韓元，但營損卻為4,265億韓元。

(時報資訊)