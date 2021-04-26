鈺太(6679)今年受惠NB市場持續成長，總規模數上看2.5億台，加上規格提升、以及窄邊框趨勢，都將提升D-MIC(數位麥克風)出貨，鈺太營運今年可望持續成長，鈺太今一度攻上漲停，衝上330.5元。

鈺太今年受惠疫情後，生活型態改變，居家辦公需求將帶動2021年維持高成長，鈺太於微機電(MEMS)麥克風產業處於穩固市場地位，營運持續樂觀，隨著晶圓產能供應量逐季提高，第二季營收成長季增加有機會上看10%，且今年毛利率也將力拚成長態勢，在半導體產能受限下，鈺太會優先出貨NB及跑步機等高毛利率產品。

以目前MEMS MIC市場來說，一年MEMS MIC市場規模為70億顆，5億顆用於手機，年複合成長率20%，未來需求會成長到100億顆的規模。鈺太2020年D-MIC(數位麥克風)比重為72%、A-MIC(類比麥克風)為14%、電源管理晶片7%，應用領域包含NB占比71%、網通占比8%、耳機占比8%、遊戲機占比3%、LCD TV占比3%、智能音箱占比1%、智慧手機占比1%、其他則為5%。

展望未來2-3年，NB搭載D-MIC數量將持續提升，為鈺太營運一大利多，2020年全年NB出貨約1.9~2億台，鈺太出貨量1.5億顆MEMS MIC，今年市場預估NB市場持續成長，總出貨上看2.5億台，有機會帶動鈺太出貨挑戰2億顆，鈺太前幾大NB客戶分別為HP、Lenovo、華碩(2357)、宏碁(2353)、華為、小米以及微軟。

MEMS MIC是NB的標配，在新冠肺炎改變市場需求下，用戶對規格要求提升，一台NB標準用2顆D-MIC，高階有在Keyboard多放2個，背面也可能有加幾個當smart speaker，結合語音辨識功能，另外，鈺太在NB窄邊框已佈局4~5年，積極做出差異化產品，預計2021年窄邊框比重會超過20%，都是帶動今年鈺太出貨量提升的動能。

(時報資訊)