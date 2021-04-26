有熱心網友告知，要跟其家長及學校投訴。（摘自《反抖音屁孩人人有責》）

一名國小四年級女學童疑抽電子煙，日前在IG直播並加到限時動態，被網友發現截圖在網路社群爆料，視訊中女學生吞雲吐霧的模樣，遭網友們狂轟留言，網友批，「屁孩，抽電子煙很爽喔」、「你知道你已違反菸害防制法」等；有熱心網友告知，要跟其家長及學校投訴，目前教育局追查其電子菸來源，並將對該名學童進行「戒菸輔導」。

國小女學童疑拿起電子菸，吞雲吐霧的照片，上面還被網友塗鴉留言「飯後甜點」、還有「誰會海水倒灌」，私訊教一下，誇張的行徑，讓很多網友看不下去，留言「要告訴她媽媽，把電子菸收好」，疑似女童的媽媽留言「管教疏忽」，校方也表示「積極處理」。

中山醫大附醫兒童部醫師呂克桓曾收治小學五年級男童因接觸電子煙，確診為嚴重肺損傷，他呼籲，電子煙除造成肺傷害，還可能致癌，除了提醒家長特別注意，呼籲政府重視這個問題。

台中市教育局表示，通知家長並對該名女童進行輔導；持續加強校園菸害防制，追查到電子煙來源，將函送縣市衛生單位追查成分及來源，推動「校園菸害防制實施計畫」，納入「健康體育課程」於校規規範管理，並禁止教職員工、學生攜帶及吸食。

台中市衛生局指出，《台中市電子煙危害防制自治條例》未滿18歲兒童及少年吸食或持有電子煙，將施以電子煙防制宣導教育，另供應電子煙或與電子煙相關器物給未滿18歲者，及強迫、引誘孕婦吸食電子煙者，則處1萬至5萬元罰鍰。於禁菸場所吸食電子煙者，可處2千元至1萬元罰鍰。

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(中時 )