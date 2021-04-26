被眾人暱稱為「伊麵」的香港男星鄭伊健，當年在劉偉強執導的《古惑仔》系列電影中飾演陳浩南一角，因此在全亞洲爆紅，招牌中長髮成為當時年輕世代潮流，帥氣的鄭伊健甚至被港媒認證是「香港第五大王」，而知名度如此高的他，這些年在唱片及劇作方面幾乎無新作，甚至鮮少出現在螢光幕前，近日港媒揭曉了他的近況，鄭伊健只是活得清幽，不但人氣不減，甚至財富部分，也完全無須擔心。

男神鄭伊健知名度極高，但不似其他跟他差不多時期走紅的港星，紛紛到大陸拍真人秀、綜藝撈錢，鄭伊健反其道而行，幾乎不再曝光，也沒接戲，就偶爾幫幫星友站台，事實上他自2013年跟小6歲星妻蒙嘉慧在日本東京結婚後，兩人就過著自己的小日子，有共識不生孩子，並深居簡出，非常享受兩人世界，生活甜蜜幸福。

鄭伊健近年幾乎沒在幕前曝光，但身家仍高達6億，只是選擇簡樸清幽過生活。(翻攝自鄭伊健微博)

據《頭條日報》等港媒報導，鄭伊健沒推出新作，並非過氣不再走紅，而是他希望如此生活，他的老婆在日本福岡開了房地產公司，這間公司成立的主要目的，是幫助香港人在當地買屋置產並協助小孩升學，鄭伊健平時就幫著打理，閒暇時就宅在家打電動遊戲，生活非常簡單。

但即使不工作，鄭伊健身家仍驚人，毫無消耗老本問題，他除了自居用、價值6500萬港幣(約2億3000萬台幣)的淺水灣雅景閣外，還有西貢村屋、匡湖居、黃埔花園等多戶豪宅，甚至海外也置產，保守估計身價高達1.6億港幣(約6億台幣)，但他日前外出用餐，被拍到就點一份75港幣(約台幣271元)的燒鵝飯吃，且看他與店家互動的樣子，似乎是常來的熟客，足見生活過得簡樸自在。

(中時新聞網)