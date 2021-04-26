夏日在即，許多怕熱的人晚上睡覺開始輾轉難眠，忍不住開啟「冬眠」已久的冷氣，盼能一覺到天明。日前，就有網友因此注意到，家中冷氣遙控器琳瑯滿目的功能鍵裡，有一顆不停閃爍的罕見「樹木」圖案，讓他百思不得其解PO網求問，好奇它究竟想傳達什麼訊息，背後又有什麼神秘功能，貼文一出果然引發網友熱議，釣出「冷氣系」老司機出面解答。

據臉書社團《爆系知識家》今（26）日稍早PO文內容，有網友日前開冷氣時，驚覺遙控器上有一顆「樹木」燈號閃個不停，由於他不曾看過，十分好奇，所以忍不住上網求問各路大神「請問一棵樹的符號的意思是？它一直在閃爍，謝謝各位的解答」。

一開始，許多鄉民看完照片都超不正經，有人戲稱「好像聖誕樹喔」、「聖誕節特別功能 按了會下雪」，也有人腦補各種搞笑情境，紛紛回覆「環境太過惡劣，建議家裡種一棵樹的意思！」「請澆水，澆到燈熄滅」、「提醒你冷氣不能吹太久，去接近大自然爬樹運動」、「森林的氣息，讓你有如在森林內自然草木圍繞的感覺」、「我一直以為按了像在樹下一樣涼」、「按了之後會收到國泰人壽的電話」，其中自然也有人同樣困惑，猜測表示「按了之後，會收到國泰人壽的電話」，可能是看到留言區這般戲謔胡鬧，最後終於有老司機看不下去，現身解答「這是聲寶的殺菌光冷氣，那燈號代表空氣清淨」，才讓眾人恍然大悟。

(中時新聞網)