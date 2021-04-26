嘉義柯姓富商遭擄勒贖3000萬元，檢方26日將吳婦與盧姓女兒、陳男及張男等4嫌，依擄人勒贖、竊錄非公開活動等罪起訴，檢方具體求刑，建請法院對張嫌處有期徒刑20年、陳嫌判處17年、吳婦及盧女各10年，主嫌李育儒因拒捕遭警方擊斃，另案不起訴處分。

檢方調查，57歲主嫌李育儒經友人介紹認識柯男，覬覦柯男的豐厚財力，2020年12月間夥同吳婦及她的盧姓女兒、張嫌、陳嫌謀畫擄人勒贖。

李嫌等人在柯男住處附近租屋監視柯男的作息及動靜，今年元月13日在柯男的車子偷裝衛星定位追蹤器（GPS），打算14日犯案，後來因故作罷。

元月23日柯男開著保時捷到嘉義市中興路一家按摩會館消費到24日凌晨，柯男才剛走出會館，李嫌、陳嫌分持空氣槍、盧婦持刀脅持，並用黑布套頭、束帶綑綁手，強押他進入保時捷，到嘉義縣朴子市一處停車場，盧女開著另輛車子尾隨在後，張嫌當天未參與。

李嫌一夥人強奪柯男戴在身上的50多萬元名表及20多萬元現金，並恫嚇柯男趕快籌付贖金3000萬元，才將柯男獲放。

李嫌、吳婦、盧女、陳嫌犯案後即開車到高 雄市一家汽車旅館分贓，3000萬贖金分為4分，李嫌拿2分及20多萬現金、名表，吳婦及盧女母女拿1分、陳男1分，張嫌後來要求分配贓款，吳婦及陳嫌各交付20萬元、30萬元。

嘉義地檢署今天偵結，依擄人勒贖、竊錄非公開活動等罪嫌起訴陳嫌、張嫌、吳婦及盧女等4人，檢方認為張嫌供詞避重就輕，建請求刑20年，陳男求刑17年，吳婦及盧女坦承犯行並繳回犯罪所得，建請求刑10年。

警方專案小組今年3月2日在高雄緝捕李嫌，李嫌拒捕，與警方發生槍戰中彈身亡，查獲涉案制式槍枝2支、空氣槍2支、犯案車輛3輛及贓款1700多萬元現金，因李嫌已死亡，檢方依法不起訴處分。

(中時 )