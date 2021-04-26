大陸股市26日開市向好。上證指數開市報3,484點，漲9點，漲幅為0.29％。

香港信報報導，深成指開市報14,419點，漲68點，漲幅為0.47％。滬深300指數開市報5,156點，漲21點，漲幅為0.41％；創業板指數開市報3,019點，漲24點，漲幅為0.83％。

各類股個別發展，有色金屬、煤炭、鋼鐵、金融、化工、石油、房地產股靠穩；電力、水泥股則偏軟。

(工商 )