A股開市向好 電力水泥股偏軟 10:492021/04/26 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市26日開市向好。上證指數開市報3,484點，漲9點，漲幅為0.29％。 香港信報報導，深成指開市報14,419點，漲68點，漲幅為0.47％。滬深300指數開市報5,156點，漲21點，漲幅為0.41％；創業板指數開市報3,019點，漲24點，漲幅為0.83％。 各類股個別發展，有色金屬、煤炭、鋼鐵、金融、化工、石油、房地產股靠穩；電力、水泥股則偏軟。 美股全面上揚 台股早盤再創歷史新高 Jolin狂撩歌迷撕下假面具 (工商 ) #開市 #漲幅 #向好 #電力 #水泥股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拿好拿滿 掌握兩大眉角 04:102021/04/26 生活新聞 貪汙隱蔽化 嚴打插乾股 04:102021/04/26 焦點新聞 名貴特產 間接行賄好工具 04:102021/04/26 焦點新聞 股東會紀念品 實用性VS.療癒系 04:102021/04/26 生活新聞 PC廠Q2推新品 掀漲價潮 04:102021/04/26 產業．科技 美超級財報周登場 電子股重返主流 04:102021/04/26 財經要聞 吳宗憲喜收特斯拉喊生女好 04:102021/04/26 娛樂新聞 內蒙反腐算總帳 倒查20年 04:102021/04/26 焦點新聞 中資企業赴美上市 再掀狂潮 04:102021/04/26 產業財經 妙齡女半夜突癱瘓！致命的心臟黏液瘤 這些人是高危險群 03:332021/04/26 健康 《航運股》華航配合採檢 擴大疫苗接種對象 07:452021/04/26 財經 財經熱門新聞 中低價位績優雙強 內外資挺聯電、華邦電 - 財經要聞 - 工商時報 鋼鐵、航運後 下一波噴發股曝光 散戶別脫隊了 - 財經 《匯市》股匯雙升 新台幣盤中再現27頭 - 財經 - 時報資訊 聯發科創新天價1090元 市值壓過鴻海登台股第2 - 財經 - 中央社 囤房稅周四闖關 財部嚴陣以待 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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