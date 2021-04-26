豐興（2015）調漲本週鋼筋價格，每公噸漲200元，且調漲型鋼MQ產品價格，每公噸漲500元，至於廢鋼產品則維持平盤。

豐興調整價格後，廢鋼每公噸收購牌價維持11,100元，鋼筋每公噸為20,600元，型鋼基價每公噸維持24,800元。

(工商 )