豐興調漲本週鋼筋價格 每公噸漲200元 10:492021/04/26 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豐興（2015）調漲本週鋼筋價格，每公噸漲200元，且調漲型鋼MQ產品價格，每公噸漲500元，至於廢鋼產品則維持平盤。 豐興調整價格後，廢鋼每公噸收購牌價維持11,100元，鋼筋每公噸為20,600元，型鋼基價每公噸維持24,800元。 中低價位績優雙強 內外資挺聯電、華邦電 興富發實施庫藏股首日 價量齊噴 (工商 ) #豐興 #每公噸漲 #本週 #鋼筋價格 #調漲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯電秀肌肉 外資再升目標價 11:332021/04/26 財經 《類股》鋼價易漲難跌 鋼鐵旋風續吹 11:432021/04/26 財經 《商情》新屋銷售數據強 紐約期金轉跌 09:442021/04/26 財經 《國際產業》亞洲空櫃調度仍吃緊 運費船老大說了算 08:362021/04/26 財經 《鋼鐵股》豐興開平高盤 鋼筋連5漲 10:532021/04/26 財經 《商情》獲利了結 大馬棕櫚油回落 09:442021/04/26 財經 《半導體》同欣電Q2營運看升 法人續偏多看待 10:372021/04/26 財經 《類股》漲價題材＋基本面 多頭「纜」牢牢 14:332021/04/26 財經 《櫃買市場》竹陞送件申請上興櫃、金麗科今起人工撮合 08:362021/04/26 財經 《商情》原物料價仍高 國內鋼筋連5漲 11:432021/04/26 財經 《類股》Q2淡季續強 造紙股漲勢再起 12:512021/04/26 財經 財經熱門新聞 長榮漲停 他狂撒千萬大膽做空 損失金額曝光 - 財經 中低價位績優雙強 內外資挺聯電、華邦電 - 財經要聞 - 工商時報 鋼鐵、航運後 下一波噴發股曝光 散戶別脫隊了 - 財經 美超級財報周登場 電子股重返主流 - 財經要聞 - 工商時報 法人青睞 10檔金融補漲股出運 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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